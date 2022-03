Bloodborne Kart ya es una realidad y es desarrollado con gráficos de PlayStation 1

Entre broma y broma se asoma la verdad. Luego de que varios usuarios de la comunidad gamer aprovecharon el April Fool’s para hablar de manera irónica sobre un posible juego de automóviles de Bloodborne, algunos desarrolladores se sumaron a esta movida y mostraron algunos trabajos conceptuales sobre esta idea.

Finalmente, lo que causaba risas para muchos se convertirá en una realidad, pues Lilith Walther, creadora del Demake de PlayStation1 del videojuego de rol de acción desarrollado por From Software y JapanStudio, publicó en su Twitter su propio tráiler de Bloodborne Kart, un nuevo título con el estilo clásico de la primera consola de Sony que reunirá a los personajes de la entrega lanzada en 2015.

Si bien no hay muchos detalles sobre este proyecto, ya que todavía no está claro si el juego será una experiencia de combate vehicular, como lo fueron Twisted Metal y Destruction AllStars, o un título de carreras tradicional como Need For Speed y Mario Kart. A pesar de esta poca información, el video de anuncio resulta bastante divertido y causado sensación en las redes sociales.

¿De qué trata Bloodborne?

El título que ganó el Premio BAFTA de Videojuegos al Mejor Diseño Gamer se sitúa en una oscura ciudad de Yharnam, donde los habitantes han sido infectados por una extraña enfermedad sanguínea. El protagonista, mejor conocido como ‘Cazador’, debe buscar una misteriosa sustancia llamada Sangre pálida, en medio de misiones y enfrentamientos a todo tipo de criaturas. El juego solo está disponible para la consola PlayStation 4.