Among Us sufre ciberataque mundial que cierra varios de sus servidores

Ni siquiera los más grandes se salvan de los hackers. Among Us, uno de los juegos indie más exitosos de toda la historia, ha reportado el cierre de sus servidores, algo que ya se había notificado en otras ocasiones, pero esta vez no se debería a un mantenimiento interno del sistema, sino que el popular título, que se viralizó desde la pandemia de COVID-19, ha sufrido un ciberataque mundial.

Para buena noticia de Perú y los latinoamericanos, por el momento, este sabotaje solo está afectando a los servidores norteamericanos y europeos. Así lo comunicó Innersloth, la desarrolladora del videojuego, la cual añade que el ataque cibernético inició desde la tarde del pasado viernes 25 de marzo. Asimismo, han informado que se trata de un DDoS, que viene a ser una denegación de servicio muy común.

“Tenemos un sabotaje, jajaja”, fue lo que tuiteó la cuenta oficial del juego, antes de explicar el motivo del cierre y sus posteriores disculpas con los jugadores por el tiempo de inactividad. También explicó que este problema podría tardar un poco para que se arregle, por lo que aún no hay una fecha definitoria para la solución. Así lo comunicaron en sus redes sociales:

Foto: Twitter

Durante este último fin de semana, muchos jugadores se dieron cuenta de que era imposible jugar con sus contactos, y, en el mejor de los casos, entraban a una sala, pero sin conexión y viendo en segundos cómo la sesión termina de manera abrupta.