World of Warcraft: Blizzard estaría preguntando a fans sobre Wrath of the Lich King Classic

Los jugadores de World of Warcraft Classic: The Burning Crusade recibieron hace poco la raid de Zul’Aman, en la que podrán conseguir la montura de Oso Amani, una de las más codiciadas por los mismos gamers de WoW. Sin embargo, desde Blizzard ya estarían pensando en la próxima expansión de este videojuego: Wrath of the Lich King.

Hace poco trascendió que en los códigos de la última actualización de WoW Classic habían aparecido algunos archivos que hacían referencia a Wrath of the Lich King (WOTLK), una de las expansiones más queridas por los gamers.

Pese a que Blizzard no se pronunció sobre esta filtración, recientemente se dio a conocer que la compañía, propiedad de Microsoft, está consultando a los gamers si les gustaría jugar WOTLK Classic por medio de una encuesta.

Así lo reportó el usuario de Reddit Chadwiko, quien publicó una captura de pantalla del sondeo que recibió su amigo, en el que se pregunta qué tan probable es que juegue una versión ‘Classic’ de World of Warcraft: Wrath of the Lich King, mientras que otros reportes aseguran que fueron consultados si jugaron la expansión original.

Blizzard pregunta a gamers si les gustaría jugar Wrath of the Lich King en World of Warcraft Classic. Foto: Reddit - Chadwiko

Debido a estas evidencias, se ha empezado a especular que Blizzard ya planea lanzar un servidor dedicado a WoW Classic con la expansión de Lich King, un año después del estreno de Burning Crusade.

Como bien sabes, World of Warcraft ha recibido mucho contenido en las últimas semanas; además, Blizzard presentará su nueva expansión el próximo 19 de abril. Por ello, se entiende que la firma esté consultando a los gamers del Classic si les gustaría volver a jugar WOTLK.