Nintendo ahora prohíbe acceder a un manual de Super Mario 64 de 1996

Nintendo, la compañía japonesa de videojuegos responsable de algunos íconos como Super Mario Bros y The Legend of Zelda, es conocida, entre otras cosas, por su fuerte actividad para frenar a todo lo que atente contra sus derechos de autor, y esto puede llegar hasta muchos aspectos, como el que demuestra este caso ocurrido en Japón.

Hace apenas unas semanas, un usuario de Twitter (y fan de Nintendo), que lleva por sobrenombre ‘‘Comfort Food Video Games’’, subió a la red un escaneado de alta calidad hecho a una conocida guía llamada ‘‘Super Mario 64 Complete Clear Guide’’.

Nintendo: una guía histórica

Esta guía fue publicada en 1996, el mismo año en el que la primera aventura de Mario en 3D se estrenó en el mercado, y es ciertamente un producto licenciado por la propia Nintendo, aunque solo está disponible en japonés.

Al inicio, todo estuvo bien y muchos fans agradecieron el gesto al usuario por su noble acción, ya que esta guía puede llegar a costar cientos de dólares en eBay, e incluso en estado deteriorado.

El manual no solo incluye trucos, guías y muchos de los secretos incluidos en el juego de Nintendo 64, sino también entrevistas y datos sobre el proceso de desarrollo que se llevó acabo. También muestra fotografías de los llamativos dioramas que se diseñaron similares a los niveles del juego.

Nintendo of America y sus abogados

Lamentablemente, todo terminó con otra queja por derechos de autor emitida por la propia Nintendo. El portal de Internet Archive, el cual era el que estaba alojando las imágenes, recibió una notificación de los abogados de la filial americana de la compañía, por lo que el material tuvo que ser retirado.

En declaraciones al portal Kotaku, el usuario que subió los escaneos comentó: “Sinceramente, me encantaría cuestionar la legitimidad de esto (la queja) y cómo Nintendo of America tiene algo que ver con una guía licenciada de Nintendo of Japan de 1996. Pero realmente no puedo desafiar al equipo legal de Nintendo aquí”.

Los hermosos dioramas aparecidos en la guía de 1996. Foto: Nintendo

Como era de esperarse, el hecho ha vuelto a generar cientos de comentarios en torno al debate sobre la preservación de los videojuegos. La pieza digital es considerada una parte única de la historia de Nintendo, a la cual es casi imposible de acceder para miles de fans especialmente occidentales. Por lo pronto, se sabe que el usuario de Twitter ha logrado subir las imágenes en un repositorio de archivos personal.