Minecraft: descubren el bloque más raro de conseguir de la historia del videojuego

Minecraft es uno de los videojuegos más vendidos de la historia y ya se prepara para recibir su próxima actualización llamada The Wild, la misma que agregará nuevos biomas y formas de vidas, como la presencia de ranas.

Ante la expectativa por la llegada del parche 1.19 de Minecraft, en redes sociales y foros de videojuegos se hizo viral un hallazgo dentro del popular videojuego de Mojang: un bloque rarísimo que solo muy pocos han logrado ver.

Así como lo lees. El conocido youtuber camman18 publicó un video en su canal donde reporta haber descubierto un bloque que solo ha sido encontrado por ocho jugadores en toda la historia del título.

La rareza de este bloque radica en que no se puede encontrar en todos los biomas, ni minar o fabricar combinando elementos. Mira aquí el video donde apreciarás cómo luce este cubo que está dando que hablar entre los fans.

Como puedes apreciar en el clip, se necesita realizar varias tareas para que el extraño cubo de Minecraft pueda aparecer. No obstante, al realizar el mismo procedimiento este ya no volverá a mostrarse, por lo que muchos gamers sugieren que existen algunos parámetros internos que determinan en qué ocasiones se forma y en cuáles no. Esto debido a que la lava derrite todo a su paso.

A raíz de esta conclusión, es que menos de 10 jugadores de toda la inmensa comunidad de Minecraft se ha topado con este rarísimo bloque; además que no se sabe en qué lugar del extenso mapa pueda aparecer, por lo que también es cuestión de suerte.