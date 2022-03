Lost Ark: Amazon Games habla sobre llevar el juego a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

Lost Ark estrenó hace poco su modo PvP en el que los gamers pueden disfrutar de partidas en solitario y grupales. Este MMORPG solo se puede jugar en PC a través de la plataforma de Steam y ya superó los 20 millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, todo indicaría que las compañías involucradas en el videojuego no descartarían llevarlo a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

En una entrevista realizada por VGC a Soomin Park, uno de los representantes de Amazon Games, se habló sobre el futuro de Lost Ark y la opción de llevarlo a consolas, un camino similar que fue recorrido por Blizzard con Diablo III, juego que originalmente fue pensado y lanzado en PC.

¿Lost Ark en consolas?

Durante la charla, Soomin no descartó del todo llevar al videojuego desarrollado por Smilegate a otras plataformas: “Si Lost Ark para consolas es algo que los fans realmente desean, ¡entonces creo que ambas partes lo considerarán!”.

Aunque no se menciona cuál sería la consola a la que llevaría el popular juego, la respuesta de Soomin no deja de ser esperanzador, sobre todo para aquellos gamers que no cuentan con una computadora que cumpla con los requisitos mínimos o recomendados para jugarlo.

Por otra parte, Soomin también se refirió a los derechos de la publicación del videojuego, en el que Smilegate es dueño de la propiedad intelectual, mientras que Amazon Games es el editor del título en esta parte del mundo.

“Esta asociación nos permite llevar el juego a regiones concretas de Norteamérica, Europa, Oceanía y América del Sur, pero no nos permite publicar el juego a nivel mundial o en regiones donde no ha estado disponible anteriormente”, explicó Park.