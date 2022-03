Los finales más inesperados en la historia de los videojuegos

Los videojuegos más populares y con más revuelo se caracterizan por ofrecer una historia de impacto de inicio a final, aunque no necesariamente debe tener un equilibrio entre cada una de sus partes, sino que, por ejemplo, con un buen cierre de aventura, el título puede causar otra impresión para el jugador.

Resulta que algunas desarrolladoras se tomaron en serio la frase “lo mejor para el final”, pues tuvieron la idea de finalizar sus entregas con una escena o nivel que no guarda tanto sentido con todo lo experimentado previamente, o que, aún más alucinante, apuestan por generar intriga dejando la salida para una secuela.

En esta nota, te presentaremos algunos de los finales que más impacto y dudas dejaron a los usuarios que llegaron hasta el cierre de una historia y, de pronto e inesperadamente, dieron un giro total.

Metroid

Actualmente, hay mayor presencia de las personajes femeninas en los videojuegos, por lo que varios títulos han apostado por tener como protagonista a una mujer que sea la encargada de contar una nueva historia. No obstante, en el siglo pasado esto resultaba extraño, pues lo más habitual era ver a un hombre liderando una trama gamer. Por ello, para muchos de la comunidad resultó más que raro ver el final de Metroid, donde el héroe Samus resulta ser una guerrera espacial, revelando que el nombre correcto es Samus Aran.

Silent Hill

Los Silent Hill clásicos son conocidos por ofrecer una amplia gama de finales. Los más extraños, sin duda, son los finales OVNI, en los que nuestro protagonista acaba siendo abducido por un extraterrestre. Es algo típico de la saga, e incluso si llegas a ese final en la segunda entrega comprobarás cómo hay un magnífico guiño a la primera parte con Harry de por medio.

Little Nightmares

En esta parte, si bien no es el final exacto del videojuego, se hace mención a la escena que prácticamente dio cierre al arco principal del personaje. Six, la protagonista de esta entrega, llega a la última etapa del título bastante dolida y hambrienta, por lo que lo primero que haría cuando tenga la oportunidad sería tragar cualquier cosa. Fue así como el “niño fugitivo” se encontraba en una sala abandonada con una salchicha, la cual pudo haber compartido con la personaje; sin embargo, la aventurera decidió comerse al menor, lo que sorprendió a casi todos los que jugaron Little Nightmares.

Five Nights at Freddy’s 4

La cuarta entrega de esta saga de terror tenía uno de los finales más random y creepys de la época, más aún si se toma en cuenta que este título de screams está dirigido para un público de corta edad. Cuando se logra terminar los niveles principales, sin tomar en cuenta la noche secreta que se puede desbloquear con un código, el usuario puede ver una escena en la que un infante tiene una pequeña fiesta y está rodeado de varias personas mayores disfrazadas de los animales animatrónicos malvados, cuando, macabramente, lo entrega al oso Fredy para que con un bocado le coma la cabeza.