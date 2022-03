Jugador de Elden Ring crea un personaje personalizado inspirado en Ganondorf

No quedan dudas de que Elden Ring se ha convertido en el juego más relevante del momento y, probablemente, del año. Por esa razón, cada vez cuenta con una base de usuarios más extensa. Por otro lado, sus fans experimentan con todo lo que ofrece el título. Un gran ejemplo de esto se aprecia en la recreación de Ganondorf.

Uno de los elementos más llamativos que se encuentran a la hora de iniciar la aventura en Elden Ring es el amplio sistema de personalización del personaje. Esta opción ha logrado que los usuarios del título se tomen el tiempo para crear un avatar que provoque miedo a sus rivales.

Con esta herramienta, un usuario de Elden Ring, y seguramente fan de The Legend of Zelda, ha recreado al villano de la saga de Nintendo, todo ello basándose en la versión del personaje que vimos en The Legend of Zelda: Twilight Princess.

El avatar inspirado en Ganondorf muestra un amenazante look que solamente es posible con las herramientas otorgadas por el juego de FromSoftware, el cual apunta a espantar a todos los habitantes de las Tierras Intermedias.

El trabajo fue realizado por el usuario de Reddit conocido como S3aWater, quien incluyó cada detalle del personaje, como su piel en un tono verde oscuro, armadura de bronce y una enorme espada.

Por supuesto, la recreación hace pensar en cómo sería un enfrentamiento entre Ganondorf y algunos jefes de Elden Ring, como Godfrey, First Elden Lord y Godskin Duo, aunque tristemente se trata de una copia de su apariencia y no de sus habilidades.