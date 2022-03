Netflix Games: plataforma de streaming agrega 3 nuevos juegos a su catálogo

Netflix, la popular plataforma de streaming de series y películas, ha dejado en claro sus intenciones en el ámbito de videojuegos y ha pasado de incursionar en posibles títulos de prueba a posicionarse como una de las opciones más llamativas en lo que respecta al gaming para dispositivos móviles.

Ahora, tras confirmar su reciente adquisición de Boss Fight Entertainment, uno de los desarrolladores que mayor relación tiene con el famoso estudio Zynga Games, la compañía ha anunciado tres nuevas adiciones a su catálogo de juegos para celulares, los cuales no requieren de pagos adicionales para acceder a su descarga, solo basta con que la suscripción al servicio esté activa en un equipo iOS o Android.

Los 3 juegos añadidos a Netflix Games son los siguientes:

This is a True Story, un RPG basado en la historia de 771 millones de personas en el planeta que no tienen acceso a agua potable limpia y segura, en el que una mujer del África deberá pasar niveles y misiones para obtener bebidas para su familia.

Shattered Remaster, la remasterización de su versión del 2009 para PS3, que prácticamente centra su trama en romper ladrillos de inspiración retro, al fiel estilo de acción clásica con giros únicos y batallas épicas contra jefes finales.

Into the Dead 2: Unleashed, un videojuego de disparos en primera persona, zombis y runner infinito, donde el usuario deberá mantenerse con vida en el tramo postapocalíptico, por medio de armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego, explosivos y más.

Hasta el momento, This is a True Story y Shattered Remastered ya están disponibles para descargar a través de la aplicación de Netflix para iOS y Android, mientras que Into The Dead 2 aún no cuenta con fecha oficial de lanzamiento.