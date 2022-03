Videojuego peruano “Imp of the Sun” llega a Play Station, Xbox, Nintendo y PC

La industria de los videojuegos creado en nuestro país viene creciendo de manera constante, trayendo consigo nuevos títulos que exploran diversas historias y que permiten a compañías desarrolladoras nacionales llegar al mercado mundial.

El estudio peruano Sunwolf Entertainment ha lanzado “Imp of the Sun”, cuya base se diseñó inspirada en la época preincaica, llena de fantasía, mística y guiños históricos que permitirán a los jugadores conocer sobre un mundo mágico lleno de aventuras. El videojuego ya se encuentra disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Por dicha razón, en esta nota te revelaremos todo el contenido que viene en esta gran historia.

Publicado por Fireshine Games, “Imp of the Sun” cuenta la aventura de Nin, un pequeño ser que nació a partir de la última chispa del sol, quien tendrá que explorar los paisajes del antiguo Perú en 2D y enfrentarse a dioses gigantes conocidos como los Cuatro Guardianes.

Debido a que se encuentran en el Eclipse Eterno, el objetivo principal del protagonista es restaurar el poder del sol y salvar al mundo de la oscuridad sin fin.

El videojuego permitirá a los gamers enfrentarse a Dioses gigantes inspirados en la mitología peruana. Foto: Twitter Imp of the Sun

“Queríamos hacer un videojuego donde se muestre la riqueza cultural que hay en nuestro país, lleno de figuras que pueden ser reconocidas por cualquier persona en el mundo y lo asocien inmediatamente al juego. Este fue un reto muy divertido en realizar, ya que la estructura cuenta con un orden y diseño muy entretenido que esperamos sea el primer paso para que siga creciendo la industria en Perú, porque creatividad y ganas es lo que hay”, declaró Alvaro Calmet, Game Designer de “Imp of the Sun”.

Soundtrack de Imp of the Sun

El videojuego también cuenta con una banda sonora muy especial, ya que cuenta con 17 temas realizados con varios instrumentos andinos, algunos con más de 6.000 años de antigüedad, dando el ambiente perfecto a la historia de Nin. Interpretada por una orquesta de estudio en vivo, este soundtrack se encuentra disponible en Steam para adquirirlo, al igual que el videojuego.

El futuro de la industria de los videojuegos creados en Perú

A propósito del lanzamiento de Imp of the Sun y Tunche, videojuego del popular streamer Phillip Chu Joy, a diversas consolas, Alvaro Calmet nos comentó que la industria en nuestro país sigue dando grandes pasos en los últimos años, además, indicó que es importante que más personas vean el potencial del mercado de los videojuegos y se animen a lanzar proyectos.

Game Designer peruiano confía en que la industria en nuestro país seguirá creciendo. Foto: Composición La República

“Nuestro país tiene mucha creatividad y contamos con bastantes historias que serían un boom en el mundo de los videojuegos. God of Wars es un título que explora la mitología griega. ¿Por qué no crear algo así con nuestra cultura? Lo importante es tener un buen proyecto, con bases sólidas, buscar al equipo correcto, moverse bien para encontrar el financiamiento adecuado, lanzarse y divertirse en el camino”, aseguró.