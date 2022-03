Streamer se rompe la boca mientras transmitía en vivo por utilizar lentes de RA

La tecnología hoy nos permite gozar de transmisiones en vivo desde dispositivos celulares, tablets, computadores y demás, cosa que antes solo se veía a través de la televisión. Es así que gran cantidad de usuarios han optado por convertirse en streamers de videojuegos a través de la plataforma Twitch, que de manera gratuita transmite su contenido para el público espectador. Por otro lado, los dispositivos de realidad virtual son muy interesantes y han logrado adaptarse a la modernidad, por lo que también se han adecuado a los streamings de este programa.

No obstante, es innegable que estos pueden ser peligrosos si es que no se realizan las actividades en un espacio abierto, pues los usuarios están expuestos a accidentes y golpes que podrían ser muy perjudiciales.

Como prueba de lo anterior, se dio el caso de un streamer que sufrió un aparatoso accidente mientras jugaba un título de realidad aumentada.

Esto ocurrió con Mekise, un italiano que suele transmitir contenido de juegos como Apex Legends y Valorant en su canal de Twitch.

Al principio todo iba bien, cuando, de pronto, el joven se agachó para agarrar una llave para evitar ser víctima de un ataque de un robot dentro del videojuego; en la vida real, se golpeó con la repisa de una chimenea que estaba en su sala.

Lamentablemente, el impacto fue muy contundente, y lo que al principio parecía ser un simple golpe, acabó con fuertes quejidos durante la transmisión, como consecuencia de una rotura de boca.

Su principal reacción fue taparse la boca con la mano para que los espectadores no vean el sangrado y luego optó por confirmar la gravedad de la herida. “¡Ok, me rompí la boca! No bromeo”, aseguró Mekise.