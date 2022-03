¿Quienes son los jefes finales más emblemáticos de los videojuegos de pelea?

Los videojuegos de pelea siempre han representado un reto, sobre todo para los jugadores de máquinas arcade, ya que perder contra tu rival significa que no podrás continuar, a menos que inviertas otra moneda. Por ese motivo, muchos pasan horas aprendiendo las mejores técnicas y combos que les permitan ser el mejor.

Actualmente, existen muchos juegos de lucha, los cuáles están disponibles en diversas plataformas; sin embargo, solo algunos son considerados como ‘clásicos’. Street Fighter II, por ejemplo, marcó un antes y un después en este género, no solo por su jugabilidad, sino también por sus personajes, sobre todo sus jefes finales.

Si jugaste esta entrega, que fue lanzada por Capcom en la década de los noventa, seguro recuerdas que tenía cuatro jefes finales. El primero era Vega, un torero español que se caracterizaba por portar una máscara, también teníamos como rivales a Balrog y Sagat, un boxeador y un luchador de Muay thai, respectivamente.

Al trío mencionado anteriormente se le debe agregar a M. Bison, el villano principal del juego y antagonista recurrente en esta franquicia. Luchar contra este oponente no era nada sencillo, ya que tenía unos movimientos muy poderosos y rápidos que podían hacerte ver ‘estrellas’ si no estabas bien preparado.

Al igual que M. Bison, existieron otros jefes finales que se caracterizaron por su complejidad y que, hasta el día de hoy, provocan malos recuerdos a aquellos jugadores que los enfrentaron. A continuación, te dejamos una lista de los más emblemáticos

Shao Khan

Si Street Fighter tiene a M. Bison, Mortal Kombat tiene a Shao khan, el emperador del Outworld que ha tratado de conquistar la Tierra en varias oportunidades, pero que fue derrotado por Liu Kang y otros guerreros.

Rugal Bernstein

Otro villano ‘odiado’ por los gamers fue Rugal Bernstein, quien fue el antagonista principal de The King of Fighters 94 y The King of Fighters 95. Tan fuerte es este personaje que usarlo es mal visto entre los fans.

Akuma / Cyber Akuma

La primera aparición de Akuma fue en Super Street Fighter II Turbo, era un jefe secreto al que solo podías retar si llegabas a M.Bison, sin perder ningún round. Otra aparición especial, pero esta vez con partes robóticas (Cyber Akuma), la vimos en el crossover Marvel Super Héroes vs. Street Fighter.

Heihachi Mishima

La franquicia Tekken ha tenido varios jefes finales muy complicados como Devil u True Ogre; sin embargo, ninguno es tan emblemático como Heihachi Mishima, el antagonista de la primera entrega que ha tenido su aparición en posteriores títulos.

Apocalipsis

Este villano creado por Marvel fue el antagonista principal del juego crossover X-Men vs. Street Fighter. Derrotarlo no era nada sencillo, ya que no tenía el tamaño de un luchador normal, sino que era inmenso y lanzaba ataques de todas las direcciones. Posteriormente, fue subjefe en Marvel Super Héroes vs. Street Fighter.

Master Hand

Si eres fanático de Super Smash Bros 64, seguro recuerdas el combate con Master Hand, el jefe final del modo clásico que tiene la apariencia de una mano gigante. También lo vimos en otras entregas como Super Smash Bros Melee, donde lo vemos junto a Crazy Hand.