Rainbow Six Siege, el shooter de Ubisoft, tendría una versión para iPhone y Android

Ubisoft tendría la intención de ampliar su catálogo de juegos para dispositivos móviles y ya se sabe cuál será ese título. Una filtración señala que la importante saga de Rainbow Six Siege llegaría pronto a iPhone y Android.

Tom Henderson, un reconocido periodista de videojuegos, apuntó que este nuevo juego para móviles de Rainbow Six Siege ya se encontraría en desarrollo por parte de Ubisoft y en colaboración con WeGame, uno de los estudios de Tencent.

Aunque no pudo revelar más detalles sobre el desarrollo y contenido del videojuego, el periodista agregó que el estudio francés Ubisoft presentaría este proyecto oficialmente el próximo 6 de abril; es decir, dentro de dos semanas.

Recordemos que no es la primera vez que se habla sobre este proyecto. En 2021, la desarrolladora publicó una encuesta para los usuarios de iPhone y Android preguntándoles si se sentían identificados con la saga de Rainbow Six Siege, lo cual podría tratarse de una pista.

Por otra parte, Tencent presentó el 23 de marzo los resultados financieros del último semestre fiscal, documento en el que se menciona que en 2023 se lanzarán “proyectos con Ubisoft”, lo cual confirma la colaboración entre ambas firmas para el desarrollo de juegos, entre los que aparecería el shooter.

No obstante, la firma aún no se ha pronunciado sobre esta filtración y la existencia de una versión de Rainbow Six Siege para dispositivos móviles, por lo que recomendamos tomar con pinzas lo dicho por Henderson.