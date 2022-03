Insider reporta que una nueva entrega de Battlefield se encuentra en preproducción

No es secreto que Battlefield 2042 fue una gran decepción. Muchas decisiones de diseño, así como la implementación de los especialistas y el número amplio de jugadores, no fueron bien recibidas. A eso se le suman los numerosos problemas de rendimiento, que ocasionaron que la comunidad abandonara el título. Pese a ello, todo indicaría que EA y DICE no están dispuestos a rendirse y ya planean la nueva entrega de la franquicia.

Un reciente reporte del portal Xfire, escrito por el periodista e insider Tom Henderson, indica que un nuevo título de Battlefield se encuentra en la etapa de preproducción. Los detalles son muy escasos, pero parece que Electronic Arts y DICE dieron marcha atrás con sus planes originales y escucharon la retroalimentación de los jugadores para trazar el futuro de la franquicia.

Una fuente interna le informó a Henderson que los equipos de desarrollo aprendieron “lecciones valiosas” tras el fracaso de Battlefield 2042, por lo que no se utilizará ese juego como base de las siguientes entregas. Es importante mencionar que rumores previos indicaban que EA quería convertir la franquicia en una especie de hero shooter, similar a títulos como Overwatch o Valorant.

No hay mucha información respecto a este supuesto nuevo videojuego, pero el periodista asegura que sus fuentes internas le confirmaron que presentará una ambientación moderna o semifuturista.

En su artículo, Tom Henderson también señala que, si bien gran parte de DICE ya está trabajando en la nueva entrega de la franquicia, hay un equipo que actualmente trabaja en actualizaciones para Battlefield 2042. Según los informes, el sistema de especialistas sufrirá cambios, esto para acercarlo al modelo tradicional de clases.

Por otra parte, nuevos mapas, vehículos, especialistas, armas, pases de batalla y modos de juego llegarán a Battlefield 2042. Así, la modalidad Battlefield Portal también recibirá nuevo contenido. Eso sí, el insider puntualiza que no está claro cómo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia afectará el nuevo material, pues el lore del juego se basa en una guerra futurista entre Estados Unidos y Rusia.

Battlefield 2042 está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.