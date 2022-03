Ubisoft estaría trabajando en un nuevo videojuego de Prince of Persia

A comparación de otros años, los eventos de videojuegos no han podido realizarse de manera regular, por lo que citas mundiales como el reconocido E3 no podrán desarrollarse presencialmente este 2022, y aún se desconoce sobre la posibilidad de una presentación digital.

Por ello, hay ciertas compañías de la industria gamer que estarían pensando realizar su propio show internacional, aunque de manera virtual, tal es el caso de Ubisoft, que luego de la polémica por su ingreso al mercado de los NFTs, se ha filtrado que estaría trabajando en varios títulos, teniendo como principal novedad una nueva entrega de Prince of Price.

Según el conocido leaker Tom Henderson, sus fuentes internas han confirmado una filtración en la que se revela que la desarrolladora francesa tiene alrededor de 20 videojuegos listos para anunciar próximamente. La gran mayoría ya habrían estado en pleno desarrollo, como, por ejemplo, Assassin’s Creed Infinity, Mario + Rabbids Sparks of Hope, y Beyond Good and Evil 2.

Sin embargo, Príncipe de Persia una de las apuestas más fuertes por parte de Ubisoft, pues desde hace 12 años no saca una nueva edición para la saga, ya que el título Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, lanzado el año pasado para consolas de última generación, fue un remake.

Aún sin ningún tipo de confirmación oficial, el desarrollo de la icónica franquicia no sería la única noticia que apela a la nostalgia, pues también se ha reportado un posible remake de Splinter Cell, una secuela de Immortals Fenyx Rising, y el tan rumoreado Assassin’s Creed Rift.