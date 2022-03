PlayStation vs. Xbox vs. Nintendo: ¿qué consola se lanzó en cada generación del nuevo siglo?

Como es costumbre, las compañías de los distintos rubros proyectan sus planes a corto y largo plazo para poder hacer frente a la competencia. Con el paso del tiempo, en la industria gamer este reto viene siendo aún más complicado, debido a los contantes cambios en las preferencias de la comunidad, como el reciente batacazo que dio Valve al sacar su nuevo Steam Deck y apostar por la portabilidad.

No obstante, aún faltan algunos años para que el mundo gaming se renueve por completo, siendo así que los líderes, al menos hasta la presente década, continuarán siendo Microsoft, Sony y Nintendo, que han pasado cada generación sacando una nueva consola para sus clientes.

En esta nota, haremos un repaso de aquellas máquinas que marcaron un antes y un después en cada etapa hasta la actualidad.

Sexta generación

Si bien es cierto que esta generación empezó en 1998, año en que Sega presentaría el Dreamcast, la rivalidad entre las principales potencias comenzaría precisamente con la llegada del nuevo siglo y milenio, ya que, en el 2000, Sony estrenaría el PlayStation 2, que hasta la fecha la consola más vendida de toda la historia.

Como respuesta, Microsoft se adentraría a la industria de videojuegos lanzando algunos meses después su primer Xbox, el cual no pudo superar a la PS2 y vio su competencia frente a la Gamecube, que Nintendo publicó el siguiente año.

Sétima generación

Conocida como la fase que dio pase a las nuevas dinámicas gamer, las desarrolladoras apostaron por novedosas metodologías de juego, desde la realidad virtual hasta la sincronía de movimiento con los mandos.

En este caso, quien daría el primer golpe en 2006 sería la Xbox 360, que tuvo un decente lanzamiento, pues tuvo un año de ventaja frente a la PlayStation 3 y la Nintendo Wii, las cuales se empezaron a distribuir prácticamente en la misma semana, a fines del 2007. Los precios aquí empezaron a elevarse a niveles nunca vistos, aunque era justificable para todo lo que se ofrecía.

Octava generación

Parecía que esta etapa demoraría unos años más, pero la inmediatez, la competencia y la constate solicitud por parte de la comunidad gamer apresuró los planes de todas las compañías protagonistas. Fue así como Nintendo creó una versión mejorada de su última máquina, lanzando la Wii U en a fines de 2012, aún cuando sus rivales seguía en pleno desarrollo.

Sin embargo, esta anticipación le pasó una mala jugada, puesto que las otras empresas, a pesar de no recurrir a la portabilidad, tuvieron más tiempo para no cometer los fallos que la gran N evidenció en su consola. Por ello, la PlayStation 4 y la Xbox One obtuvieron mejores resultados a inicios y fines del 2013, respectivamente

Novena generación

Hasta el momento, esta viene a ser la última generación en el mundo de los videojuegos, pues el Steam Deck aún no tiene ningún tipo de enfrentamiento frente a una consola actual. En este caso, se haría una ligera excepción, puesto que la Switch no entraría en una fase como tal, pues se lanzó entre cada etapa gamer, aunque, para esta ocasión lo incluiremos debido a su rotundo éxito y precio bastante accesible. Por su parte, la PlayStation 5 y los Xbox Series X|S esperaron hasta el cierre del primer año de pandemia.