¿Cuáles son los videojuegos que marcaron más en la época de los 90?

Si hablamos de videojuegos noventeros, es muy probable que recuerdes algunas de las mejores épocas de tu vida. Es cierto que en aquel tiempo las consolas eran muy limitadas, al igual que los juegos y los gráficos, pero aquella generación fue también una de las que más sacó provecho de títulos como Resident Evil, Street Fighter, Mario Bros, entre otros. Es por eso que en esta nota hemos reclutado algunos nombres que sonaron muy fuerte en la década de los 90, y que en la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, siguen generando emociones y nuevas versiones que no pasan desapercibidas.

Es importante mencionar que quizás aquí no lleguemos a abarcar todos los videojuegos que marcaron la época del lector por aquellos años; sin embargo, trataremos de ser lo más objetivo posible en cuanto a los títulos que se lanzaron en ese periodo y que a la fecha siguen vigentes.

Super Mario World (1990)

Uno de los primeros de la lista y uno de los que más millones le ha generado a Nintendo. Super Mario World fue el videojuego que más destacó en la época, por lo que es uno de los juegos mejor valorados de la franquicia Mario. Este icónico videojuego es una reliquia y aún muchos fanáticos lo siguen jugando.

Street Fighter 2: The World Warrior (1991)

El segundo en la lista es nada menos que Street Fighter 2. Con sus personajes característicos que con los años han ido evolucionando, este título ofrecía una técnica para cada personaje, ya que estos se enfrentaban entre sí. En aquella época hicieron sus primeras apariciones personajes como Blanka, Vega, Bison, Guile o los perennes Ryu y Ken.

Mortal Kombat (1992)

Seguimos con los videojuegos de lucha. Se trata de Mortal Kombat, y en aquella época generó mucha controversia por su campaña de promoción. Para aquellos años, este videojuego era de los pocos que permitía que cuatro personajes puedan jugar al mismo tiempo y enfrentarse mediante luchas. Un juego condensado en 8MB que revolucionó los salones arcade en medio mundo y que ha contado con más de 10 secuelas.

Super Metroid (1994)

Este lanzamiento marcó el rumbo en cuanto a videojuegos de acción y aventuras. Sin duda, un clásico que nos mostró los mejores laberintos del planeta Zebes, que está controlada por la mente del Cerebro Madre. Samus, la cazadora, fue la protagonista de este fantástico videojuego que innovó con un personaje femenino dentro de la industria durante los años 90.

Warcraft II: Las mareas de la oscuridad (1995)

Creado por Blizzard, Warcraft fue una de los títulos más innovadores de aquellos años, con un mundo lleno de Orcos y hechicería que eran combatidos por los humanos. Este título es uno de los más importantes presentados en PC, que además era ejecutado, en aquel entonces, por Windows 95.

Resident Evil (1996)

Este juego se desarrolló dentro de una mansión llena de zombis en donde el protagonista jugaba en primera persona. Resident Evil era el juego que aterrorizaba a los menores de aquellos años y que le quitó el sueño a más de uno. En la actualidad, el juego sigue en el mercado y ya cuenta con más de 10 entregas nuevas, además de películas y comics.

Gran Turismo (1997)

El último de esta lista, pero no menos importante, es Grand Turismo. Un juego clásico de carros que mostraba a los últimos modelos de carros de carrera de los 90, y que enamoró a más de un aficionado por los motores. A pesar de tener mucha competencia con juegos como Mario Kart o Need for Speed, en la actualidad ha sabido evolucionar sus entregas y sigue generando millones de dólares para su desarrollador (Sony Entertainment).