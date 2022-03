Oferta de juegos para apoyar a Ucrania: docenas de títulos por increíble precio

La guerra en Europa del este, donde el Ejército ruso continúa su invasión sobre Ucrania, ha generado preocupación mundial y olas de apoyo de todo tipo para los damnificados. Una de las últimas iniciativas ha sido tomada por Humble Bundle, un popular sitio de videojuegos que comenzó a ofrecer docenas de juegos en un paquete por tan solo 40 dólares, y vaya que vale la pena.

La promoción de apoyo ha sido bautizada como “Stand with Ukraine” (Apoyar a Ucrania) y consta de un paquete completo con docenas de videojuegos, aplicaciones para computadora y libros por menos de lo que cuesta un título en su lanzamiento.

Esta campaña no es la primera que se realiza en apoyo al país que viene siendo atacado por las tropa de Vladimir Putin. Hace unos días, una promoción de 1000 items fue lanzada en el conocido portal de juegos indie itch.io.

Apoya a Ucrania en Humble Bundle

Si estás interesado en apoyar y adquirir los juegos en oferta, debes saber que el paquete que ofrecen consta de 123 elementos: entre juegos, libros digitales y software. Para adquirirlo, deberás pagar un mínimo de 40 dólares, aunque podrás aumentar la cifra si así lo deseas.

El 100% de lo recolectado será distribuido (a tu medida) entre cuatro organizaciones de caridad que cuenta con campañas actuales de apoyo a Ucrania. Estas son:

Razom for Ukraine

The International Rescue Committee

The International Medical Corps

Direct Relief

Hasta el momento de esta redacción, la campaña ha sobrepasado los 12 millones de dólares.

¿Qué juegos se incluyen en el paquete de apoyo a Ucrania?

El bundle incluye varios juegos de presupuesto alto como Metro Exodus, Quantum Break, Fable Anniversary, This War of Mine, Back 4 Blood, y la saga de Amnesia. Asimismo, contiene libros de reglas de Pathfinder Second Edition, Warhammer Fantasy Roleplay 2nd Edition y Starfinder. También hay cómics, y programas de pago conocidos como RPG Maker V y PDF-Suite Standard.