Microsoft decidió no publicar juego de Moon Studios por reportes de ambiente laboral tóxico

Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps son dos de los mejores videojuegos que se han publicado en los últimos años, además de ser de los más agradables a nivel visual en el catálogo de las consolas Xbox. Sin embargo, durante los últimos días se difundió un reportaje de investigación de VentureBeat en el que trabajadores de Moon Studios, desarrolladora de Ori, declaran sobre el ambiente laboral tóxico que hay en el estudio.

En este se habla de los fundadores, Thomas Mahler y Gennadiy Korol, quienes -según se indica- tratan de forma inapropiada a sus empleados, insultándolos, haciendo comentarios sexuales o bromas pesadas.

Después de que el reportaje saliera a la luz, el periodista de Windows Central, Jez Corden, salió a la palestra para corroborar este ambiente laboral tóxico de sus propias fuentes. Por su parte, Jeff Grubb comentó en su podcast que Microsoft era consciente de los problemas de esta desarrolladora y que, tras finalizar Ori and the Will of the Wisps, decidieron cortar lazos con ellos y no publicar su título.

Otros estudios acusados de un ambiente laboral tóxico

Moon Studios no es el único estudio indie con un pésimo escenario laboral del que se ha hablado estos días, ya que un informe de People Make Games señala a Mountains, Fullbright y Funomena como desarrolladoras con jefes con comportamientos abusivos que incluso utilizan información personal de sus trabajadores para humillarlos.