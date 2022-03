Los cinco DLC de videojuegos más populares de toda la historia

Cuando un videojuego triunfa en ventas, lo usual es que su desarrolladora y compañía distribuidora publiquen nuevas extensiones con las que los jugadores puedan conocer más sobre el título, o también vivir aventuras adicionales que no estaban en la entrega original.

A estas versiones se les conoce DLC, DownLoadable Content en sus siglas originales, que básicamente vienen a ser paquetes adicionales que antes se ofrecían en en diskettes, después en CD’s, y que ahora pueden descargarse como un archivo digital de varios GBs de tamaño.

En pocas palabras, son una versión del videojuego diferente en la que el usuario puede encontrar nuevos personajes, un cambio en la trama, mapas personalizados, y más elementos que complementan la historia principal. En esta nota recopilaremos cuáles fueron esos DLC que se ganaron el cariño de la comunidad gamer.

The Last of Us - Left Behind

La icónica Ellie tendría una nueva aventura, pero esta vez no sería acompañada de Joel, sino que la versión Left Behind del universo de The Last of Us traería a Riley, una joven que acompañará a nuestra protagonista en las difíciles misiones de supervivencia. El DLC está disponible para la versión de PlayStation 4.

Grand Theft Auto IV - The Ballad of Gay Tony

Esta extensión es más una broma que otra cosa, ya que los atracos, insultos, giros de trama y misiones absurdas son de lo que más veremos en esta versión de GTA IV. El clásico tono oscuro del videojuego de Rockstar Games se cambia por un ambiente más pluralizado de colores, donde el personaje principal deberá hacerse cargo de las mafias de la zona.

Portal 2 - Cooperative Testing Initiative

Considerado para muchos como el mejor videojuego de la historia, Portal 2 tuvo uno de los mayores aciertos en la industria tras incluir su modo cooperativo, el cual inició en un principio como un DLC de testeo, para luego incorporarse de manera oficial en su versión para PC y consolas. Los robots Atlas y P-Body dan el cierre perfecto para este título de plataformas y estrategia, formando una dupla inteligente y graciosa.

Forza Horizon 3 - Hot Wheels

Si uno soñaba con jugar con los carritos de Hot Weels pero en formato de videojuegos, la tercera entrega de Forza Horizon lo hizo realidad, pues desarrolló una extensión en la que podían disfrutarse las pistas más locas, que incluso cada usuario podía personalizar. Con vehículos que alcanzan hasta los 350 km/h, la adrenalina y acción está asegurada con este DLC.

Half-Life - Opposing Force

El histórico Half-Life tuvo en Black Mesa varios mods que al final no terminaron por incluirse, pero en el caso del marine Adrian Shepard, se forjó un DLC que solo es conocido por los más longevos de la comunidad gamer, siendo así una de las pocas expansiones oficiales que siguen la línea argumental del juego.