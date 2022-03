Call of Duty revela pistas sobre futura llegada de Snoop Dogg al battle royale

Activision Blizzard lanzó Call of Duty: Vanguard el año pasado y, desde entonces, el juego ha recibido actualizaciones que incluyen nuevos mapas, armas y máscaras, además de los ajustes realizados al contenido existente. Por ello, el mencionado título, Call of Duty Warzone y Call of Duty Mobile tendrán una nueva colaboración en donde el protagonista será el famoso rapero Snoop Dogg.

La cuenta de Twitter de Call of Duty compartió este viernes un teaser que muestra un par de placas de identificación que caen envueltas en humo y muchas chispas pequeñas acompañadas de una tos ligera y una voz familiar que dice “¡maldita sea!”,

Después de rebotar varias veces, las placas de identificación muestran un número debajo de las palabras Vanguard y Warzone, lo cual permite inferir que el contenido de Snoop Dogg se agregará a ambos juegos el 19 de abril, mientras que a Call of Duty Mobile llegará el 1 de abril.

No es la primera vez que Snoop Dogg se involucra con la franquicia de Call of Duty, ya que ha brindado su voz para el contenido adicional de Call of Duty: Ghosts en el pasado.

Al igual que algunos de los otros movimientos de Snoop Dogg, su incorporación a Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone puede exponer a una nueva audiencia de fanáticos al rapero, y es probable que proporcione algunas líneas de voz además de su apariencia para la nueva máscara de operador.