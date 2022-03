GSC Game World, estudio ucraniano, cancela el estreno de S.T.A.L.K.E.R. 2 en Rusia

S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chernobyl tardará en llegar, porque su desarrollo tuvo que tomar una pausa debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. GSC Game World, el estudio a cargo con sede en Kiev, se pronunció en contra de la guerra y ahora ha revelado otra medida que tomará: no lanzará su juego en el país invasor.

A través de un comunicado, la desarrolladora afirma que todo su apoyo está destinado para los ucranianos afectados por la situación. En ese sentido, como muestra de solidaridad, decidió cancelar el lanzamiento de S.T.A.L.K.E.R. 2 en Rusia, así que no se venderá en dicho país para ninguna plataforma ni en ningún formato.

GSC Game World hizo su última publicación en VK, red social de Rusia, para compartir una mala noticia para los jugadores del país: no podrán disfrutar S.T.A.L.K.E.R. 2.

Además, la desarrolladora reprobó de nuevo el conflicto y aclaró que no lamenta “perder esa parte de la comunidad que apoya la guerra con Ucrania”. Con ello, la compañía no aceptará más pedidos anticipados del juego en formato digital.

Asimismo, la edición física de la secuela está completamente cancelada para Rusia, incluso para los fans que ya la habían reservado. Todos los afectados recibirán un reembolso completo. GSC Game World también dará las facilidades para que los jugadores que así lo desean consigan su dinero de vuelta por un pedido anticipado.

“Tienes derecho a creer lo que quieras. Pero si te importa la verdad, entonces esto es todo. La apolítica no tiene lugar donde llega la muerte. Cada centavo de impuestos que va a la Federación Rusa está financiando el asesinato de nuestros hijos y seres queridos, la destrucción de nuestras ciudades”, explica el estudio.

GSC Game World no compartió detalles sobre el estado del proyecto y de su fecha de lanzamiento. El juego se ha programado para el 8 de diciembre, pero no queda claro si llegará en ese día, debido a que, en la actualidad, no es la prioridad de la compañía.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl está en desarrollo para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.