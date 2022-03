Xbox Game Pass: estos son los juegos confirmados para la segunda mitad de marzo

Luego de ofrecer un amplio catálogo de juegos para probar de manera gratuita por tres meses, Microsoft, la compañía desarrolladora de las consolas Xbox a nivel internacional, acaba de anunciar la segunda tanda de videojuegos gratuitos que llegarán este mes a su servicio por suscripción Xbox Game Pass.

Marzo finaliza con una lista que incluye títulos de diferentes categorías interesantes, los cuales eran muy esperados por la comunidad gamer, además, de los cuatro títulos Gold que se revelaron al inicio del mes: The Flame in the Flood, Sacred 2 Fallen Angel, SpongeBob’s Truth or Square, y Street Power Soccer. A continuación, te dejamos la lista completa para esta segunda mitad, con las que podrás cerrar bien el primer trimestre del año.

Juegos confirmados del Xbox Game Pass para la segunda mitad de marzo:

Shredders (Cloud, PC, y Xbox Series X|S) – 17 de marzo

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Consola y PC) – 17 de marzo

Tainted Grail: Conquest (Consola) – 22 de marzo

Zero Escape: The Nonary Games – 22 de marzo

Norco (PC) – 24 de marzo

F1 2021 (Consola) – 24 de marzo

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) – 29 de marzo

Weird West (Cloud, Consola y PC) – 31 de marzo

Lista de juegos que dejan Xbox Game Pass a fin de mes (31 de marzo)