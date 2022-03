Wordle: pistas, solución a los retos 69 y 270 del día de hoy, 16 de marzo de 2022

Wordle en español acaba de liberar el reto 69, que ya está causando problemas a varios usuarios. Miles de internautas en Perú, España y México ingresan al videojuego desde su smartphone (iPhone o Android) para intentar descubrir la solución a la palabra secreta de este miércoles 16 de marzo de 2022. Revisa aquí las pistas para hallar la respuesta.

Por si no lo sabías, Wordle es un puzzle free to play en el que tienes seis intentos para descubrir la palabra secreta del día. En caso de no hacerlo, el juego te dará una nueva oportunidad después de nueve horas.

Wordle en español: consejos y pistas para el reto 69 de hoy

Empieza escribiendo las consonantes más comunes: S, M, L, R, P

Utiliza todas las vocales en los primeros intentos

La palabra de hoy lleva la vocal A

La solución empieza por la letra C

Hay una consonante que se repite.

¿Cuál es la palabra de hoy en Wordle en español?

Si aún no puedes dar con la solución al Wordle de hoy, te contamos que la respuesta al reto 69 es CRIAR que, según la RAE, es introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida.

Wordle 270: pistas para la palabra del reto de hoy

Si también juegas Wordle en ingles, te mostramos las pistas para descubrir el reto 270 de hoy, 16 de marzo 2022.

La palabra inicia con C

Tiene dos vocales

Termina en R.

Solución al Wordle 270

Se trata de una palabra en inglés conformada por cuatro letras. La solución es CATER, que significa “proveer servicio de comidas”, “encargarse del catering” o “hacer catering”.

Trucos para encontrar la palabra del día en Wordle en español