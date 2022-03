Uncharted 4 y The Lost Legacy ya tendrían fecha de lanzamiento en PC

Uncharted es una de las sagas más importantes de PlayStation, la misma que estrenó su primera película con Tom Holland como Nathan Drake. Si ya la viste y aún sueñas con disfrutar de Uncharted 4 y The Lost Legacy en PC, te tenemos muy buenas noticias.

Como bien sabes, la colección de juegos Uncharted: Legacy of Thieves Collection se lanzó en PlayStation 5 hace poco, pero esta no sería la única plataforma donde podremos disfrutarlos, ya que una filtración habría desvelado que este paquete recibiría una versión para PC y hasta menciona cuándo llegaría.

Tal como informa Level Up, portal especializado en videojuegos, Pavel Djundik, fundador de SteamDB, habría descubierto las fechas de lanzamiento de distintos juegos que llegarán en los próximos meses a la tienda virtual de Valve, Steam.

La compañía de Gabe Newell (Valve) ahora pide a las desarrolladoras una fecha de lanzamiento aproximada para poder crear la página de sus juegos en Steam. Entre estas primicias se encuentra Uncharted: Legacy of Thieves Collection, el cual podría llegar a PC el próximo 15 de julio de 2022.

De esta manera, ya sabemos cuándo se estrenaría Uncharted 4 y The Lost Legacy en PC; aunque la fecha no sería exacta como tal, ya que los estudios pueden brindar esta información incluso con datos no precisos o que no coincidan con el lanzamiento real.

Por ejemplo, en la lista hay videojuegos que tienen como fecha de estreno el 31 de diciembre, lo cual es prácticamente imposible que vaya a suceder. De tal manera que debemos tomar con pinzas es el posible lanzamiento de Uncharted: Legacy of Thieves Collection con mucha precaución y esperar a que PlayStation y Valve se pronuncien al respecto.