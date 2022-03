Free Fire: todas las recompensas gratuitas que puedes conseguir con Recarga Gloo

Los usuarios de Free Fire y Free Fire Max ya pueden realizar las actividades de la agenda semanal que va desde el 16 al 22 de marzo, la misma que trae el evento Recarga Gloo, que permitirá a los jugadores conseguir premios exclusivos gratuitos por una cierta cantidad de diamantes.

Lo primero que debes saber es que el evento Recarga Gloo se celebrará en Free Fire y en la versión premium del battle royale hasta el próximo 20 de marzo, por lo que tienes varios días para recargar diamantes y llevarte objetos temáticos totalmente gratis.

Como bien sabes, los diamantes son la moneda oficial del popular battle royale desarrollado por Garena, el cual te permite comprar ítems dentro de la tienda del mismo videojuego, como cajas de botín, skins, armas, mascotas y todo tipo de atuendo cosmético.

Con la revelación de las actividades de la nueva agenda semanal, el estudio chino anunció que ofrecerá increíbles recompensas para los fans que recarguen como mínimo un diamante durante el evento Recarga Gloo. Conoce aquí los premios.

Si compras un diamante, te podrás llevar el Paracaídas Sonrisa Infernal y cinco cajas FAMAS - Sonrisa Infernal. Pero si cargas 300 diamantes, desbloquearás la Caja Muerte Roja, y, finalmente, al adquirir 500 diamantes, te llevarás todo lo mencionado junto con la Pared Gloo - Sonrisa Infernal.

Es importante precisar que Free Fire y Free Fire Max no son juegos pay to win, ya que estos artículos son netamente cosméticos y no te otorgarán algún tipo de ventaja frente a tus adversarios en las partidas.