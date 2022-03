Elden Ring: desarrollan aplicación con el mapa completo del juego y un buscador propio

Elden Ring es el fenómeno del momento en la industria de los videojuegos, el título de rol y acción desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco hace solo unas semanas. Este sostiene parte de su éxito en un inmenso mundo conocido como las Tierras Intermedias que los jugadores pueden explorar con total libertad.

De hecho, el título recuerda mucho a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, porque, cinco años después del gran juego de Nintendo, parece que ha llegado un heredero que se permite crecer a partir de este concepto, y que ha sorprendido a la crítica con la que es ya probablemente la mejor exploración de toda la industria de los videojuegos.

A pesar de ello, disfrutar de estos títulos no es sencillo y, quienes se encuentran ahora mismo inmersos en las tramas de Elden Ring, ya se percataron que conocer todos los detalles y secretos de estos mapas es tarea complicada.

En todo caso, ya se desarrolló la app para dispositivos Android que intenta facilitar la experiencia con Elden Ring, y que presenta el mapa completo no oficial de MapGenie, que es colaborativo y va creciendo día a día.

Actualmente, la aplicación ha superado las 50.000 descargas, y ofrece a los jugadores del titulo la posibilidad de buscar ubicaciones en el mapa del juego, además de mostrar más de 70 categorías que incluyen jefes, mazmorras. De igual modo sucede con la ubicación de más de 1.500 elementos del juego, como llaves, armas, misiones o frascos.

Además, todo sigue creciendo día a día e, incluso, podremos configurar el mapa referenciado en nuestro progreso a través de la página web de MapGenie, para que que se sincronice.

Por otro lado, permite hacer anotaciones, marcar ubicaciones propias y lograr así una base de datos de los puntos de interés en las Tierras Intermedias.

Pantallazo de mapa. Foto: MapGenie

Lo próximo, según los desarrolladores, será incluir los mapas subterráneos del juego, aunque seguramente en unas pocas semanas ya podamos disfrutar de la guía cartográfica más completa de Elden Ring.