Los lugares que sirvieron como inspiración para los escenarios de Street Fighter II

La década de los 90 fue una época dorada para los amantes de los videojuegos, sobre todo de aquellos títulos que pertenecen al género de pelea. Aunque hubo varios juegos famosos, el máximo exponente fue, sin lugar a dudas, Street Fighter II, una entrega desarrollada por Capcom que tuvo un enorme éxito en las máquinas arcade y las consolas de ese entonces.

Street Fighter II no solo tenía una buena historia y personajes entrañables, sino también contaba con una excelente banda sonora y unos escenarios emblemáticos. Aunque no lo creas, los lugares donde se producían las peleas no fueron creados al azar, ya que los desarrolladores de Capcom se inspiraron en varias locaciones que existen en el mundo real para poder crearlas.

Escenario de Sagat

Sagat, el penúltimo jefe del videojuego, tiene un escenario bastante llamativo que se encuentra ubicado en Tailandia. Algo que caracteriza a este lugar es que, en la parte trasera, podemos apreciar la estatua de una mujer. Según The Video Games Museum, Capcom se basó en las ruinas del antiguo reino de Ayutthaya, cercanas a Bangkok, para crear ese mundo.

Ruinas del antiguo Reino de Ayutthaya. Foto: The Video Games Museum

Escenario de M. Bison

El villano principal de Street Fighter II también se encuentra en Tailandia; sin embargo, el lugar donde debemos enfrentarlo es distinto al de Sagat. Este escenario está inspirado en “Wat Phra Sri Rattana Satsadaram”, conocido también como el ‘Templo del Buda Esmeralda’, un lugar que se caracteriza por sus monjes y las estatuas de seres mitológicos y demonios.

Templo del Buda Esmeralda. Foto: The Video Games Museum

Escenario de Balrog

El escenario del boxeador estadounidense, quien está claramente basado en Mike Tyson, nos muestra una colorida ciudad. Evidentemente, esta es una representación de Las Vegas, una metrópoli, ubicada en el estado de Nevada, que es conocida por sus innumerables casinos. Uno de los establecimientos más populares es el casino Golden Nuget, que fue inmortalizado en el juego.

Casino Golden Nugget en Las Vegas. Foto: The Video Games Museum

Escenario de E. Honda

Representa el típico baño público japonés. De acuerdo a The Video Games Museum, a mediados del siglo pasado, la mayoría de casas no contaba con baño; por ese motivo, los ciudadanos salían a este tipo de lugares conocidos como ‘sento’. El nombre oficial de este escenario es Baños calientes Edo, nombre que tenía Tokio hace unos cientos de años.

Baño público japonés. Foto: The Video Games Museum

Escenario de Ryu

El personaje más importante de Street Fighter II es Ryu, quien suele luchar en las afueras de un castillo japonés. Aunque el nombre oficial del lugar sea castillo de Suzaku, lo cierto es que no se parece mucho a ese templo. Sin embargo, existe otra ubicación (castillo Matsue) que guarda más semejanzas con el escenario del solitario karateca.

Castillo Matsue. Foto: The Video Games Museum

Escenario de Fei Long

Fei Long fue uno de los personajes extra que Capcom añadió en una versión mejorada de Street Fighter II. Su escenario está ubicado en Hong Kong y está basado en unos jardines públicos llamados Tiger Balm Park o Haw Par Villa que estaban llenos de figuras del folklore y la mitología china.

Tiger Balm Garden. Foto: The Video Games Museum

Escenario de T. Hawk

Finalmente, el luchador mexicano de Street Fighter II tiene como escenario una plaza repleta de personas con trajes tipicos. De acuerdo a The Video Games Museum, se basó en Hospicio Cabañas, un emblemático edificio de Guadalajara que acogía a huérfanos y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.