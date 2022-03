Pokémon GO Festival de Colores: lista de misiones de campo y recompensas

Es momento de celebrar en Pokémon GO. En todo el mundo, los fans del juego de realidad aumentada para dispositivos móviles iOS y Android ya pueden enfrentar a Tornadus Forma Tótem en las incursiones de cinco estrellas. Además, también pueden completar las misiones de campo del Festival de los Colores 2022, que tiene a Oricorio como protagonista.

Por si no has estado al tanto de las novedades que han llegado a Pokémon GO, debes saber que el Festival de los Colores 2022 es un evento que estará disponible desde el 15 hasta el 20 de marzo, en el que podrás disfrutar de bonus como módulos cebo activados por tres horas y tener encuentros con otros pokémon a través de las instantáneas GO.

Oricorio debuta en Pokémon GO

Este evento es muy importante para los entrenadores, ya que permite el ingreso de Oricorio, el pokémon danza, al juego de realidad aumentada, el cual aparecerá en diferentes estilos dependiendo de la parte del mundo donde te encuentres.

Oricorio Estilo Apasionado: aparecerá en Europa, Oriente Medio y África

Oricorio Estilo Animado: aparecerá en América

Oricorio Estilo Plácido: aparecerá en las islas de África, Asia, Pacífico y el Caribe

Oricorio estilo Refinado: aparecerá en la región Asia-Pacífico

Por otra parte, Niantic también ha lanzado una serie de misiones de campo que podrás conseguir al girar los discos de las poképaradas. Estas tareas tendrán increíbles recompensas, como la posibilidad de un encuentro con Oricorio, así como muchos polvos estelares y experiencia.

Misiones de Campo del Festival de los Colores 2022