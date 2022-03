PlayStation revelará nuevos juegos esta semana a través de su State of Play

No es la primera vez que se filtra la existencia de un State of Play o PlayStation Showcase. Lo que antes parecía un rumor, hoy ya ha sido confirmado por la misma compañía, la cual ha asegurado que el próximo jueves 17 de marzo se realizará un evento en el que se lanzarán nuevos estrenos de juegos de diferentes géneros. Por su parte, la comunidad ya está al tanto de cualquier anuncio por parte de Sony y a la espera de lo que será el State of Play del mes de marzo. Si te interesa saber qué juegos podrían estrenarse en el próximo evento, no te pierdas esta nota.

Luego de que se hiciera oficial la salida de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, sin duda, los fanáticos han redireccionado las miradas a juegos como God of War y The Last of Us Remake, que podrían ser anunciados este jueves.

Por otro lado, hay más juegos que se anunciarían en un programa de este tipo, como Resident Evil 4 Remake o los nuevos Infamous y Sly Cooper, un rumor que venía acompañado del retraso de Forspoken -actualmente previsto para el 24 de mayo.

PUEDES VER: Genshin Impact ofrece protogemas gratis y otros premios si vuelves a jugarlo

Asimismo, ya se confirmó que el jueves saldrá el adelanto de Hogwarts Legacy, el juego inspirado en la saga de Harry Potter.

Es importante mencionar que, debido a los conflictos que existen entre Rusia y Ucrania, este evento podría ser retrasado. Según uno de los colaboradores de PlayStation, el State of Play corre el riesgo de ser postergado por una o dos semanas.