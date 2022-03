League of Legends regalará una skin exclusiva y otros premios a jugadores con buen honor

Riot Games sigue recompensando a los jugadores que no son tóxicos. Con el anuncio de la nueva actualización de League of Legends, la desarrolladora confirmó la llegada de una skin exclusiva y efectivos visuales a manera de recompensa para aquellos jugadores que tengan buen honor dentro de LoL.

A pesar de que Riot Games actualizó el sistema de honor en League of Legends, esto no habría sido lo bastante atractivo para los jugadores que, lamentablemente, aún tienen un mal comportamiento durante las partidas, ya que no dudan en faltar al respeto a sus compañeros de equipo o a sus adversarios.

Por estos motivos, el estudio realizó cambios dentro de este sistema como las penalizaciones por AFK (away of keyboard), flamear compañeros y evadir partidas de LoL. Sin embargo, estos castigos no habrían sido lo bastante severos por lo que el estudio anunció más novedades.

Consigue una skin exclusiva en League of Legends por tener buen honor

El pasado 11 de marzo, Riot reveló todos los detalles sobre las recompensas que llegarán al programa de buen honor dentro de su videojuego, con los que buscan “reforzar el juego positivo”. Por ello, además de añadir nuevas penalizaciones, se agregó recompensas que todos los fans del MOBA van a querer obtener.

Aquellos jugadores que alcancen el rango de Honor 5 en League of Legends, tendrán la oportunidad de escoger entre la skin Twitch medieval y otra de Warwick junto a unos chromas exclusivos; aunque aún no se ha detallado el diseño de la misma.

Por otra parte, TimTamMoster, miembro de Riot Games, mencionó que también se han añadido premios específicos para los jugadores que cumplan con ciertos criterios de honor: “este año estaremos aumentando las recompensas con nuevas animaciones de retirada para recordar a los jugadores que son honor 5 o que han recibido honor de sus compañeros de equipo en la última partida”.