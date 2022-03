Cyberpunk 2077: ¿es un buen momento para volver a Night City?

Al escribir sobre Cyberpunk 2077 se hace imposible no mencionar el abrupto lanzamiento en PlayStation, Xbox y PC, siendo la versión de consolas la más criticadas. Este juego de rol desarrollado por CD Projekt RED era, para muchos, un ‘GTA futurista’ en el que, literal, podían hacer de todo. Además, contaba con la participación y colaboración de la industria del cine y de los videojuegos, como Keanu Reeves y Hideo Kojima, creador del legendario Metal Gear Solid.

Las aún cuestionables decisiones tomadas por los inversionistas y la presión ejercida sobre el equipo de desarrollo de CD Projekt RED, al menos así mencionaba uno de los extrabajadores del estudio en Reddit, hicieron que la desarrolladora nos hacía sentir que Cyberpunk 2077 era un juego inconcluso repleto de bugs.

Fue tanta la crítica y decepción hacia el videojuego que muchos usuarios de PS4 y Xbox One optaron por pedir un reembolso de su dinero, lo cual desencadenó en otra toma de decisiones como, por ejemplo, el hecho de que PlayStation retire el título de la PlayStation Store.

Ya pasó un año y meses desde el lanzamiento oficial de Cyberpunk 2077 (10 de diciembre de 2020), y CD Projekt RED cumplió su promesa de liberar parches de actualización para arreglar los bugs que estaban dentro del videojuego para hacerlo más “jugable”.

La más reciente actualización llegó el pasado febrero con el parche 1.5, y es un update que, por increíble que parezca, ocasionó que muchos vuelvan a Night City y otros inicien su viaje dentro del juego de rol por primera vez.

Mis primeros pasos dentro de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 se lanzó siendo un carbón y tuvimos que esperar, lamentablemente, mucho tiempo para verlo transformarse en el diamante que pudo ser desde aquel 10 de diciembre de 2020.

Una vez dentro del videojuego, tenemos que seleccionar la dificultad en la que queremos jugar y, por su puesto, elegir el estilo de vida de “V”, protagonista del título. Estas son: Nomad, Streetkid y Corpo. Cada una de ellas con sus propias misiones y narrativa. Yo elegí ser Nomad.

Luego de haber seleccionado en qué parte de la historia queremos desenvolvernos, pasamos a un sistema de personalización que, a mi parecer, es uno de los más completos actualmente, ya que podemos crear un personaje bastante humano, pese a que estaremos dentro de un mundo futurista donde convivimos con máquinas.

Una vez dentro del mundo, Cyberpunk 2077 nos presenta a Jackie Welles, nuestro compañero y con quien tendremos que trabajar juntos para poder sobrevivir dentro de los suburbios de Night City.

De esta manera, aprenderemos a sobornar a agentes, manejar todo tipo de armas, pelear a puño limpio y hackear artefactos electrónicos para hacernos con algún botín o, en la mayoría de casos, sobrevivir.

Afortunadamente, en las horas de juego que he tenido dentro de Cyberpunk 2077 no me he encontrado con glitches tan llamativos ni bugs que me impidan continuar con el progreso de la historia de “V”.

Jackie Welles será tu compañero de "aventuras" dentro de Cyberpunk 2077. Foto: CD Projekt RED

Jugar Cyberpunk 2077 en PC no es tan complicado como parece, pues los binds para movernos, atacar, recargar el arma, disparar, correr y hackear son fáciles de memorizar y hasta podemos personalizarlos a nuestra preferencia.

Los NPCs reciben la importancia que merecían desde un inicio y uno de ellos es Johny Silverhand, quien es interpretado por el mismo Keanu Reeves. Según la historia del RPG, este personaje murió en 2023 y es una leyenda dentro de este mundo.

El primer contacto que tenemos con Silverhand es cuando el robo de un microchip sale mal y el dispositivo termina dentro de nuestra cabeza. Sí, somos como androides y nos insertaron chips. Es en ese momento cuando podemos hablar con Johny, quien fue líder y vocalista de la legendaria banda Samurái.

Johny Silverhand es interpretado por el actor Keanu Reeves. Foto: CD Projekt RED

¿Por qué digo esto? Pues Silverhand estaba en contra del capitalismo y transmitía sus ideas hasta el extremo de ser catalogado como terrorista, además de hacerse un gran nombre dentro del mundo de la delincuencia.

Para no entrar en spoilers, el personaje básicamente se mostrará como nuestro enemigo y querrá acabar con nuestra mente, pero, luego, pasará a ser un gran ayudante al punto de convertirse en nuestro “Pepe Grillo”; es decir, nuestra conciencia.

Sin más, puedo decir que Johny Silverhand debe ser de las mejores participaciones dentro de Cyberpunk 2077 y cada interacción con él es una joya que vas a disfrutar de principio a fin.

Por último, queda afirmar que el parche 1.5 nos muestra el Cyberpunk 2077 que muchos fans desearon ver desde un inicio, ya que la historia es bastante rica y la podemos explorar en tres contextos diferentes. Los NPCs cumplen con sus roles y hay demasiada acción desde los primeros minutos.

No obstante, debo confesar que si no tienes una computadora que cumpla con los requisitos mínimos o recomendados, es mejor que esperes a conseguir un mejor hardware para disfrutar de este juego de rol, ya que, de lo contrario, sufrirás repentinos bajones de FPS que pueden afectar tu partida.