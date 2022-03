Los 5 peores juegos de Dragon Ball que desilusionaron en su época

Dragon Ball y videojuegos. ¿Qué podría salir mal? Esa es probablemente la premisa con la que muchos niños y jóvenes en los años 90 observaban, llenos de ilusión, la salida o el descubrimiento de un nuevo título basado en la saga de Akira Toriyama. Sin embargo, hubo muchas desilusiones por entonces, las cuales, aunque no hayan sido muy notorias, con el tiempo se revelaron como lo que son. Aquí te nombraremos algunos de los peores juegos de DBZ y DB GT jamás vistos.

En esta lista nos enfocaremos sobre todo en las subsagas de Dragon Ball Z y la no oficial Dragon Ball GT, ya que fueron estas las que estaban en su más alta popularidad cuando en la industria gamer surgió una gran ola de propuestas que ofrecían todo tipo de experiencias. Se intentó de todo, aunque lo más común eran los juegos de lucha que, como verás aquí, no siempre daban la talla.

Vale mencionar que el éxito de Dragon Ball por los años 90 coincidió con dos de las consolas más exitosas y revolucionarias del momento. En primer lugar, la Super Nintendo, que mejoró casi todos los aspectos que la NES había ofrecido en los 80, y en segundo lugar, la PlayStation de Sony, que trajo como principal novedad los gráficos en 3D, aunque esto no suponía necesariamente una buena jugabilidad.

Los 5 peores videojuegos de Dragon Ball

1. Dragon Ball Super Butoden

Este fue el primer videojuego de una saga que produciría tres entregas de Dragon Ball en Super Nintendo. Al ser la primera, fue la de peor calidad de la misma y supuso un ejemplo, no necesariamente bueno, para toda una avalancha de títulos de pelea con poco dinamismo, una música para el olvido (aunque mejoraría en sus dos secuelas), combos y poderes demasiado complejos y una velocidad muy lenta para lo que se veía en la TV.

2. Dragon Ball Z: Hyper Dimension

En 1996, la misma compañía, tras la saga Butoden, publicó un juego aparte pensado como una entrega final que contenga a todos los personajes de las sagas anteriores. Sin embargo, su jugabilidad mejoró poco, los gráficos se exageraron demasiado (al nivel de los pokémon en las versiones de Japón) y la fama del estudio era tan baja que tan solo fue lanzado en Europa y Japón.

3. Dragon Ball Z: Buyū Retsuden

Algo similar sucedió con el único videojuego de Dragon Ball lanzado para la Sega Genesis, que, pese a ser muy similar a la saga Butoden de Tose, fue desarrollada por Bandai. La dinámica era la misma y poca novedad se ofrecía: combos complejos, ritmo pausado y controles rígidos.

4. Dragon Ball Z: Super Gokuden Totsugeki-Hen

Este experimento no fue necesariamente un mal título, pero la elección del género de RPG no cuajó demasiado con lo que todos esperaban de un juego de Dragon Ball, que era recrear las batallas más alucinantes de la serie. Pese a ello, no se puede decir mucho más de este título, que no ofrece demasiada variedad respecto de otros juegos de rol de la época.

5. Dragon Ball GT Final Bout

Finalmente, ya casi al final de la década, apareció Dragon Ball GT Final Bout. Un título que destacó entre los fans de entonces debido a que por fin se presentaban personajes de la saga renderizados completamente en 3D. Pese a que logró cierta notoriedad y éxito, el tiempo no le ha sonreído bien y es usualmente incluido en listas de los peores juegos de lucha de los 90.

Un silencio antes de Budokai

Con el final de la década, hubo una notoria ausencia de nuevos juegos de Dragon Ball Z en toda la industria. Final Bout fue prácticamente el último título lanzado, y eso ocurrió en 1997. Al parecer, el poco éxito de todos los juegos de lucha aparecidos en los 90 generó una pausa y reflexión en muchos desarrolladores.

Ya para 2002, y con la llegada de la PlayStation 2, por fin se pudo hacer más para recrear esos escenarios amplios y destructibles que todos habíamos visto en la TV. En aquel año se estrenó el primer Dragon Ball Z: Budokai, y fue tanta su popularidad que prácticamente todo título de lucha basado en la saga desde entonces sigue una fórmula similar.

Budokai Tenkaichi 3: la fórmula casi perfecta

Así siguió todo hasta llegar a Budokai Tenkaichi 3, considerado uno de los mejores títulos de lucha de PS2, gracias a su vista en tercera persona y referencia visual de ancla, ya lejos de aquella fórmula clásica de vista lateral que intentaba, sin demasiado éxito, trasladarnos a la emoción de las historias de Toriyama.