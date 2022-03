¿Cuáles fueron las secuelas de videojuegos que nunca llegaron a publicarse?

En todas las industrias hay proyectos que, lamentablemente, no llegan a concretarse por diferentes motivos. Por ejemplo, en los últimos años se ha podido ver cómo las franquicias de varias películas y series se vieron descontinuadas por falta de presupuesto, el fallecimiento de algún intérprete o por el simple hecho de no ser aceptados por la crítica internacional.

El mundo de los videojuegos también ha desarrollado casos similares, puesto que algunas desarrolladoras se han visto en la obligación de cancelar ciertas entregas que eran muy esperadas por la comunidad gamer, ya sea porque la compañía apostó por nuevos títulos, perdieron la licencia de los personajes o porque simplemente no veían potencial para continuar una saga.

Dicho esto, en esta nota te presentaremos esos juegos que no llegaron a publicarse, situación que dejó la duda sobre qué tan bueno hubiera sido su historia y aventura para los fanáticos.

Star Wars 1313

Empezamos con una de las sagas que más movimiento ha tenido en sus películas, series y también para sus videojuegos. Esta entrega iba a ser protagonizada ni más ni menos por Boba Fett, quien tendría la misión de proteger los escenarios más conocidos de Star Wars. No obstante, el cierre de LucasArts en 2013 provocó la cancelación inmediata de este proyecto, lo que dejó en el aire a varios fan arts para lo que pudo ser esta entrega.

Silent Hills

Kojima Productions tuvo uno de los mayores desaciertos en al industria gaming, al no traer el que hubiera sido una de las mejores secuelas de toda la historia, según los usuarios. Con tan solo ver el anuncio del teaser para este título, ya se especulaba todo lo bueno que traería un nuevo Silent Hill, que hubiese tenido a Norman Reedus como el icónico personaje de esta ocasión.

Doom 4

Conocido como el juego que entra en cualquier sistema y aparato, Doom tuvo que reiniciar totalmente su franquicia en 2016, con la promesa de traer nuevos títulos, pero con un estilo más fresco a los juegos que salen en la época moderna. De lo poco que se pudo saber sobre el Doom 4 que nunca salió, fue que los propios desarrolladores del juego mencionaron que no estaban convencidos de sacarlos, ya que parecía un shooter cualquiera al estilo de Call of Duty .

Heavenly Sword 2

Sin dudas, uno de los juegos más esperados para PlayStation 3 respecto al género hack ‘n slash. Para mala noticia de los fanáticos de Sony, Heavenly Sword 2 nunca salió de la etapa de preproducción, pues, de acuerdo a los testimonios de algunos exempleados de la desarrolladora, el juego planeaba instaurar gráficos bastante complejos para la época, lo cual no iba en sincronía con la historia que se quería contar, pues se buscaba dar más importancia a la trama que a lo visual.

Guitar Hero 7

Como todos saben, o al menos los más adentrados a los juegos musicales, la última entrega de la saga Guitar Hero fue Warriors of Rock en el 2010, la cual tuvo bastante éxito al combinar a los personajes de la banda con seres poderosos para pasar algunas de las mejores canciones de rock y hard rock. Sin embargo, aunque algunos no lo acepten aún, Guitar Hero 7 estuvo en proceso de ser anunciado, sin incluso tener su desarrollo iniciado. Entre los motivos de su cierre, se indica que el título no habría tenido canciones suficientes y que sus intentos por traer cantantes y guitarristas famosos eran en vano.