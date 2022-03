Twitter: trol crea cuenta falsa de PlayStation y engaña a fans anunciando que Sony compró EA

Hace algunos meses, Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard, una compañía que ha creado varios videojuegos populares como Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch, entre otros. Sony no se quedó con los brazos cruzados y adquirió el estudio Bungie; así, aunque fue una compra importante, no se compara a la que hicieron los propietarios de Xbox.

El CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, aseguró en una entrevista que la adquisión de Bungie no sería la única, ya que la compañía japonesa tendría en la mira a otras desarrolladoras. “Absolutamente deberíamos esperar más. De ninguna manera hemos terminado. Con PlayStation, tenemos un largo camino por recorrer”, indicó al portal GamesIndustry.Biz.

En las últimas semanas, en las redes sociales comenzaron a surgir rumores de que Sony estaría pensando adquirir a Konami y Capcom; sin embargo, todo quedó en especulación. Según Level Up, un trol de internet aprovechó la coyuntura y creó una cuenta falsa de Twitter para hacerse pasar por PlayStation y así anunciar la compra de EA, uno de los estudios de videojuegos más grandes.

“Creemos en el arte detrás de los videojuegos, y, ahora, juntos, intentaremos dar forma a una nueva visión. Hoy nos complace anunciar que Electronic Arts (EA) se unirá a la familia PlayStation”, se podía leer en el mensaje publicado en Twitter por @PlayStationU_K. (la cuenta oficial es @PlayStationUK)

El tuit que engaño a los fans de PlayStation. Foto: LevelUp

La publicación venía acompañada de una imagen que mostraba el logo de ambas compañías. Al verla, miles de fans de PlayStation comenzaron a celebrar la compra con mensajes como “¡Empezó el contraataque y empezó fuerte!”, “¡Acabemos con Xbox!”, “¡Sony gana!”, “Gracias. Este es el tipo de movimientos que necesitamos, Jim”, entre otros comentarios.

Para mala suerte de los fanáticos de PlayStation, todo resultó ser una cruel broma. Luego de que se descubriese la verdad, la cuenta de Twitter falsa fue eliminada, sin embargo, quedaron los pantallazos como prueba de este ‘troleo’.