Steam Deck: Valve lanza los drivers oficiales para poder instalar Windows en la consola

Ya es oficial. Valve anunció la Steam Deck en el 2021 con la promesa de funcionar como cualquier computadora en la que usamos la popular plataforma de juegos en línea. Asimismo, la compañía comunicó que esta consola portátil no solo se ejecutaría con el sistema operativo SteamOS, el cual está basado a partir de Linux, sino que también podría incorporar a Windows para su nuevo relanzamiento, lo cual pasó de ser una suposición a una realidad.

Esta segunda semana de marzo, la empresa ha lanzado los controladores necesarios para que el sistema de Microsoft funcione en la nueva máquina, aunque, según han comunicado, estos no están terminados del todo, por lo que el estreno del equipo podría retrasarse. No obstante, una buena noticia es que los apartado de GPU, wifi y Bluetooth ya se encuentra en su fase final, por lo que un posible atraso no sería tan excesivo en cuanto al tiempo establecido previamente.

Una de los detalles que más llamó la atención, a pesar de que era bastante predecible, es que también se ha informado que la consola no preguntará qué sistema operativo se quiere utilizar al encender el aparato, ya que aún se trabaja en una tecnología dual que opere de manera efectiva.

En tanto, es necesario mencionar que, de momento, solo se puede instalar Windows 10 y no Windows 11 porque hasta la fecha se sigue desarrollando la nueva BIOS, que tendrá compatibilidad con fTPM, la cual es necesaria para ejecutar la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft.

Si deseas conocer más sobre esta nueva extensión, la marca liderada por Gabe Newell ha publicado una sección en la web de Steam con los recursos de Windows para la Steam Deck y en la parte del blog virtual hay un un tutorial con instrucciones para los controladores por si los jugadores se atascan con este procedimiento.