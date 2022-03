1000 juegos por solo 10 euros: así puedes apoyar a Ucrania gracias a campaña gamer

Debido a la repercusión mundial que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania, la gran mayoría de personas no ha sido ajena a este conflicto, mostrando su solidaridad frente a estos cuestionables acontecimientos. La comunidad gamer también ha dicho presente en este escenario, pues varias compañías y marcas del rubro ya han aplicado severas restricciones en el país liderado por Vladimir Putín, mostrando su apoyo a los ucranianos.

Pero la situación no queda ahí, pues, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las víctimas de la guerra, la plataforma de distribución digital Itch-io ha lanzado un bundle con casi 500 juegos y casi 1.000 ítems en total por tan solo 10 euros.

Haciendo un rápido cálculo, todos los objetos ofrecidos en el bundle fácilmente costarían aproximadamente un precio superior a 6.500 dólares, sin embargo, la campaña gamer mantendrá esta increíble oferta hasta obtener una cifra considerable que pueda apoyar a los ucranianos afectados.

El sitio web ha hecho un llamado a todos los usuarios de sus servicios, solicitando que, si tienen la oportunidad, donen más del mínimo de lo ofertado, ya que así la recaudación será aún mayor. Este bundle ha sido creado en colaboración directa con más de 700 desarrolladores a nivel internacional, los cuales, voluntariamente, vienen trabajando gratis para apoyar la causa.

Son varios los títulos sin DRM que vienen incluidos en este paquete, entre los cuales destacan Celeste, SUPERHOT, Super Hexagon, Towerfall Ascension, Baba is You, Jotun, y diferentes juegos independientes, RPGs de mesa, kits de assets, libros, revistas, cómics, soundtracks, y mucho más artículos gamer. Todos los fondos serán destinados al International Medical Corps y Voices of Children, y, hasta el momento, ya ha logrado recaudar cerca de 3 millones de dólares.