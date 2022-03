Apple: conoce los 10 juegos gratuitos más descargados para iPhone

La empresa estadounidense de dispositivos tecnológicos cada año mejora su contenido en el App Store con aplicaciones de pago y gratuitas. Son más los juegos que llegan a los usuarios de Apple y presentan un interesante contenido para los internautas. Es por eso que en esta nota te mostraremos un listado de apps que han tenido más acogida a lo largo de la presente semana.

Minecraft es el juego de pago más descargado de la semana en el centro de aplicaciones de iOS, mientras que el juego gratis para iPhone con más demanda en los últimos siete días es Wordle!

Asimismo, dentro de los de pago para dispositivo iOS que han obtenido una gran acogida se encuentran Five Nights at Freddy’s y Heads Up!

Top 10 de juegos gratis para iPhone

Wordle! - Steven Cravotta Roblox - Roblox Corporation Subway Surfers - Sybo Games ApS Fill The Fridge! - Rollic Games Army Commander - Izlem Uyar Wordus - Ruby Oyun ve Yazilim Danismanlik Call of Duty: Mobile - Activision Publishing, Inc Bingo Clash: Win Real Cash - Aviagames Inc Mini Basketball - Mini Sports - Miniclip.com Among Us! - InnerSloth LLC.

Top 10 de juegos de pago para iPhone