Steam Deck: ningún juego de Halo tiene soporte oficial por el momento

Steam Deck, la recién lanzada consola portátil con la que Valve ha entrado por primera vez a competir con pares como Nintendo, ha tenido un recibimiento generalmente positivo dentro de la comunidad. Entre las pocas semanas que han transcurrido, muchos se han sorprendido por algunos aspectos clave de la consola, entre ellos el control y la compatibilidad con un gran número de juegos. Sin embargo, en este punto todavía falta asegurar uno de los pesos pesados de Microsoft, nos referimos nada menos que a la serie Halo, tan importante dentro del público gamer.

Si bien Halo fue uno de los pocos juegos que se mencionaron ni bien la Steam Deck fue anunciada en 2021, lo cierto es que todavía no se ha asegurado su compatibilidad completa, y esto va para los dos títulos de la serie que están disponibles actualmente en la tienda de Valve: Halo Infinite y Halo: The Master Chief Collection.

El primero es nada menos que la entrada más reciente de la saga, la cual es gratuita en su modo multijugador. El segundo juego es un recopilatorio ligeramente remasterizado de todos los títulos de Halo hasta antes de Halo 4, y que cuenta con crossplay entre consolas y PC, donde, por supuesto, se incluye también a la Deck.

Lamentablemente, los millones de fanáticos de la saga no pueden disfrutar el juego en su máximo esplendor por el momento. Así lo señala una reciente publicación de la propia Xbox Game Studios, donde se ha confirmado el estado de compatibilidad de sus principales juegos en Steam.

Steam Deck: videojuegos de Xbox Game Studios

Aquí te dejamos la lista de compatibilidad para los juegos de Microsoft, publicada en la propia página de perfil de Xbox Game Studios en Steam:

Juegos verificados en Steam Deck

DEATHLOOP

Psychonauts 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

PREY

Battletoads

Max: The Curse of Brotherhood

Juegos jugables en Steam Deck

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5

Quantum Break

State of Decay: Year One Survival Edition

Juegos sin soporte en Steam Deck

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Halo Infinite

Microsoft Flight Simulator X

Como puedes comprobar, la mayor sorpresa es que ambos títulos de Halo se encuentran sin soporte, aunque vale mencionar que esto no podría ser definitivo. Según la propia Microsoft, el problema actual de estos juegos con la consola de Valve recae en el sistema antitrampas, que aún no es compatible con la plataforma y, por lo tanto, no puede garantizar un juego limpio.