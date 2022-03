¿Jugaste con un PlayStation 1? Recuerda los 7 videojuegos más jugados en locales de Perú

La PS1, aquella consola con la que Sony debutó en un mercado en el que prácticamente era un desconocido, tuvo su historia aparte en Perú, donde ya existía una escena local de alquiler de consolas establecida. Hasta entonces, la plataforma más popular por estos lares fue la Super Nintendo, pero con la llegada de PlayStation nada volvió a ser igual.

Acompáñanos a repasar aquellos títulos clásicos que solían ambientar los locales que coloquialmente llamábamos ‘vicios’.

PS1: una consola perfecta para el negocio

Para nadie es un secreto que en Perú el negocio de alquiler de consolas tuvo su auge en los años 90. El gran éxito de la SNES de Nintendo generó una ola de emprendimientos locales que ofrecían usar estos cautivantes sistemas por fracciones de hora, un modelo que luego se repetiría con la llegada de internet y los juegos en LAN.

La PlayStation llegó en la segunda mitad de aquella década, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que se apodere por completo de estos pequeños lugares, incluso superando en número a la Super Nintendo.

Las razones eran muy obvias. En primer lugar, la PS1 llegaba con toda la novedad de los gráficos en 3D que, para entonces, eran mucho más impresionantes, pues pocos vieron algo así hasta entonces. Otro factor importante fue la adopción de los CD en lugar de cartuchos, lo cual hacía mucho más barato el suministro de juegos para estos, a diferencia de ellos, de un precio elevado para la época.

Los 7 videojuegos de PS1 más populares en locales de Perú

Poco a poco se creó una escena común en diferentes partes del país, y era común que, al entrar a muchos de estos lugares, escucháramos una típica combinación de sonidos, provenientes de los murmullos de la gente, la pulsación en los botones de los mandos y, por supuesto, los efectos sonoros y la música de los juegos más populares. Aquí te presentamos siete de los videojuegos de PS1 que más solían verse en locales de Perú.

1. Winning Eleven 3

No había mejor atracción para los negocios de alquiler que contar con un buen videojuego de fútbol. El deporte rey siempre ha sido una excusa perfecta para echarse unas partidas con amigos, incluso si estos no son muy adeptos a los juegos. Con la PS1, se puede decir que el primer gran éxito para los locales fue Winning Eleven 3, llegado justo para el mundial de Francia 98. Pese a que no tenía a Perú inscrito, tuvo mucho éxito por su fluida jugabilidad y desplazó casi por completo a sus pares de SNES como Fútbol Excitante y Fútbol Peruano 97.

2. Resident Evil (1, 2 y 3)

Resident Evil fue uno de los grandes experimentos por los que Capcom (conocidos por Street Fighter y Megaman) apostó en la nueva era del 3D. El mismo salió mejor de lo esperado, puesto que se trataba de un juego único en su especie para entonces y que logró cautivar a muchos. Era común ver a jóvenes alquilar sesiones de juego solo para ellos y llevar su progreso en una memory card.

Resident Evil 3 (1999). Foto: Capcom

3. Metal Slug

Metal Slug fue uno de los grandes éxitos del género de shoot ‘em up en PlayStation 1. Esta clase de títulos ya era popular en la Super Nintendo, pero con la nueva generación y el toque de calidad de SNK (creadores de The King of Fighters) llegaron a otro nivel. Las sesiones de dos amigos alquilando este popular juego eran muy comunes.

Metal Slug (1996). Foto: SNK

4. Tekken 3

Como no podía ser de otra manera, el género de juegos de pelea siguió con gran popularidad aun en la PS1, pero el trayecto hasta encontrar la fórmula perfecta no fue fácil. Muchos títulos fracasaron en su intento de ser el ‘sucesor de Street Fighter II y Mortal Kombat’ en los locales de alquiler, entre ellos un propio Street Fighter en 3D que no convenció mucho y hasta series nuevas que pasaron rápido al olvido. Con Tekken fue diferente, y, si bien el primer y segundo título tenían sus falencias, con Tekken 3, Namco logró la cima y se consolidó como el juego de luchas definitivo para PlayStation.

Tekken 3 (1998). Foto: Namco

5. Dragon Ball Final Bout

Hablando de juegos de pelea, no debemos olvidar a este singular título cuya fama se le debe más a Dragon Ball que a su calidad. Era común ver este juego en algunos locales por la novedad que presentaba: permitirte luchar con personajes conocidos de la serie de Toriyama con gráficos 3D (que no han envejecido bien, dicho sea de paso). Más allá de eso, se trata de una propuesta técnicamente inferior a muchas otras en el género, de allí que hoy en día sea poco recordado.

6. Crash Team Racing (o ‘Crash Car’)

Este juego llegó justo en el último tramo de la PS1, cuando ya se escuchaban rumores de la PlayStation 2. Se trata del único juego de carreras que pudo competir directamente con Mario Kart 64, el cual resultó ser uno de los éxitos del némesis de la PS1 (la N64) junto a Super Smash Bros y sus cuatro puertos para mandos. Con Crash Team Racing, muchos pudieron experimentar la misma adrenalina.

Crash Team Racing (1999). Foto: Naughty Dog

7. Marvel vs. Capcom

Además de Metal Slug, hubo algunos otros juegos que no necesitaron la novedad del 3D para hacerse un espacio entre tanto título exitoso. Otro de ellos fue Marvel vs. Capcom que, pese a que su versión de PS1 era técnicamente inferior a la de Sega Saturn, logró cautivar a muchos con su exquisito apartado gráfico y su jugabilidad acelerada y llena de power-ups y combos. Uno de los grandes éxitos de aquella época.

Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes (1998). Foto: Capcom

Mención honrosa: Futbol Peruano Turbo 98

A propósito de Winning Eleven 3, el primero de la lista, no podíamos dejar de mencionar al popular mod peruano de este juego (aplicado a su versión american: International SuperStar Soccer Pro 98, el cual tenía a Valderrama en su portada). Se trataba de casi el mismo título, pero lleno de equipos peruanos y unas inolvidables narraciones llenas de jergas locales. Llegó a ser incluso más popular que el juego base japonés en algunos locales.

Todavía hay muchos títulos que fueron un éxito en Perú y no aparecen en esta lista. ¿Recuerdas alguno?