State of Play: Forspoken presenta nuevo avance que revela las aventuras que tendrá Frey

Más novedades. La nueva edición del State of Play se desarrolló conforme a lo planeado y ha dejado ver una gran cantidad de novedades de títulos que están cerca de tener su debut, así como algunos que ya tienen fecha o una ventana de lanzamiento. Entre ellos ha destacado Forspoken, que también aprovechó en presentar su nuevo gameplay.

El evento estuvo enfocado en los juegos de estudios japoneses y Square Enix no se quedaría fuera. Forspoken desveló recientemente su retraso por varios meses, pero eso no significa que Square Enix no tenga nada que presentar sobre el título. La compañía japonesa fue parte de la transmisión para mostrar un nuevo gameplay.

Con este nuevo avance, se pudo apreciar otro vistazo al mundo fantástico de Forspoken y a algunas de las habilidades de Frey Holland, que tendrá que pelear contra temibles enemigos, entre los que se encuentra un gran dragón que apareció en el tráiler.

“Frey se ve empujada al límite en la extraña y cruel tierra de Athia. Debe usar sus habilidades de parkour y combate mejoradas con magia para sobrevivir a las temibles y perversas criaturas que acechan en el Break”, reza la descripción del clip publicado.

Adicionalmente, en el avance Square Enix también precisó la nueva fecha de lanzamiento de Forspoken, que es el 11 de octubre de 2022.