Lost Ark recibirá el 10 de marzo su nueva actualización con contenido adicional

Anota la fecha. Los servidores de Lost Ark entrarán en mantenimiento este 10 de marzo por el lanzamiento de la actualización Hunt for the Guardian Slayer, un parche que agregará mucho contenido al popular RPG que puedes descarga gratis desde Steam.

En la página de Lost Ark ya se publicaron las notas del parche, en donde se explica cada una de las novedades que llegarán al videojuego, como el episodio de la historia de Kadam, que incluye las islas de Isteri y Illusion Bamboo, entre otras sorpresas.

¿Cuándo se lanza la actualización de Lost Ark?

Mediante un comunicado publicado en el mismo sitio web, la desarrolladora confirma que el parche de actualización Hunt for the Guardian Slayer se lanzará el jueves 10 de marzo a las 8.00 a. m. UTC (3.00 a. m. hora de Perú), y se espera que los servidores estén cerrados por al menos cuatro horas.

Notas del parche

El parche agregará una nueva historia con sus propias misiones, islas e increíbles cinemáticas. A través de estas tareas, los jugadores conocerán nuevos personajes y verán el regreso de viejos conocidos, quienes les contarán más detalles sobre Sidereals y la búsqueda por el legendario Kadan, el primer Guardian Slayer, en el viaje para conocer el final de Ark.

Para ello, los jugadores deberán completar las siguientes misiones de Feiton: ‘Yorn - Let There Be Light’, ‘Whispering Islet - Star of Our Story’, y ‘Illusion Bamboo Island - End of the Trials’, como pre-requisito antes de embarcarse en las misiones end-game de Lost Ark. Eso sí, para ingresar a las islas de Isteri y Illusion Bamboo es recomendable que tengas un item level de 1.100 o superior.

Abyss Raid: Argos

Una nueva y poderosa amenaza llega a Lost Ark. Similar a las Guardian Raids que has encontrado y explorado a lo largo de tu viaje en Arkesia, los participantes necesitarán trabajar en equipo para derrotar al Guardian Argos antes de que el tiempo expire, con una cantidad límite de resurrecciones compartidas entre los integrantes del grupo.

Los fans de Lost Ark tendrán que superar las tres distintas fases de Argos para vencerlo. En cada una de ellas, la criatura se hará mucho más poderosa y mostrará distintas mecánicas y ataques. Eso sí, estas etapas tienen sus propias recompensas que puedes recolectar una vez a la semana, y distintos ítems levels de requerimiento para participar.

Fase 1 - Item Level 1370

Fase 2 - Item Level 1385

Fase 3 - Item Level 1400

Argos será el nuevo jefe que tendrás que derrotar antes de que el tiempo límite se cumpla. Foto: Lost Ark

Cabe precisar que el requerimiento para enfrentarte a Argos es completar la quest “Abyss Raid Unlocked!”, que puedes pedir en la estatua Abyss Raid que se ubica en las ciudades principales. Si no tienes con quién enfrentar a este jefe, puedes aliarte con otros gamers a través del buscador de party.

Arkesia Grand Prix

La actualización de Lost Ark también trae un modo de juego por tiempo limitado, llamado Arkesia Grand Prix, un evento de carreras que estará disponible a partir de abril. En esta modalidad, se podrá formar equipos de siete integrantes cada uno, quienes deberán competir entre ellos y llegar a la meta.

Para participar en la carrera Arkesia Grand Prix, tendrás que hablar con un NPC llamado “Arkesia Grand Prix Manager”, quien estará apareciendo en las ciudades principales ofreciendo la misión diaria “(Event)(Daily) Go to the Arena!”. Esta tarea estará disponible solo para jugadores que sean nivel 50.