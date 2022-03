LEGO Star Wars: The Skywalker Saga anuncia DLC que ampliará su universo de personajes

Hace poco te comentamos sobre el retraso que tendrá el videojuego Star Wars Eclipse para su estreno, como consecuencia de los constantes problemas internos que atraviesa la compañía Quantic Dream. Sin embargo, para buena noticia de los fanáticos de la emblemática saga de la Guerra de las Galaxias, uno de sus títulos más populares tendrá una expansión de su universo, gracias al anuncio de nuevo contenido descargable.

Resulta que el próximo lanzamiento de la más reciente entrega de LEGO Star Wars vendrá incorporado con un Pase de Temporada especial; es decir, que los usuarios que poseen el juego desde antes de su estreno este 5 abril tendrán el “Character Collection”, este Season Pass que incluye 7 paquetes de DLC en total, los cuales vienen con un set de personajes basado en alguna serie o película de la exitosa franquicia.

Los kits disponibles desde el día de lanzamiento serán los siguientes:

The Mandalorian (Season 1) Pack: Din Djarin, Greef Karga, Cara Dune, IG-11, y Kuill, además de un Grogu.

Solo: A Star Wars Story Pack: Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett, y Enfys Nest.

Classic Character Pack: Luke Skywalker, Leia Organa, y Darth Vader.

En tanto, se sabe que el Classic Character Pack estará disponible para todos los que compren el Pase de Temporada a partir del 19 de abril, junto con el resto del DLC que incluye Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian, y The Bad Batch. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga llegará a las consolas PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series X.