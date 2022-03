Age of Empires 4 se renueva: admitirá mods y tendrá editor de mapas

¡Sigue creciendo! A poco de cumplirse medio año desde el lanzamiento de Age of Empires 4, por fin tenemos noticias de la primera gran actualización de temporada que llegará al juego de computadora. Relic, el estudio desarrollador, ha revelado por fin las grandes novedades que se avecinan. Entre ellas, un editor de contenido completo, compatibilidad con mods y mucho más. Conoce aquí todo lo ya confirmado.

Age of Empires 4 se arma con mods y editor de contenido

Si aún no le diste oportunidad a Age of Empires 4, te recordamos que se trata de la última edición de la mítica saga de juegos de estrategia en tiempo real, y la primera entrega en 14 años. El título se basa en el medioevo y cuenta con un número seleccionado de civilizaciones que hacen su gameplay bastante particular.

Age of Empires IV: fecha de lanzamiento de la primera temporada

Ahora, a poco de cumplirse medio año desde que se estrenó, Relic ha confirmado que el primer gran parche llevará la distinción de “Primera temporada”, al igual que muchos otros videojuegos como servicio. La misma todavía no cuenta con fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que llegue en las próximas semanas.

Roadmap para 2022. Foto: Relic

AoE 4: editor de contenidos y mods

Los mods llegan a Age of Empires 4 de manera oficial, y todos podrán tomar provecho del nuevo editor de contenidos que tendrá el juego. Este contará incluso con algunos mods prefabricados y hasta tutoriales internos para aprender a usarlos. Todo indica que Relic está decidido a poner las cosas fáciles para la comunidad de modders y así aumentar la rejugabilidad de su título.

Por el momento, el editor de contenidos estará disponible en una versión beta, por lo que puede recibir mejoras importantes en el futuro. Aun así, es probable que estos contenidos personalizados no dependan de Steam Workshop, ya que AoE 4 también se ofrece en otras plataformas como Xbox.

Age of Empires 4: ranked

El modo competitivo del juego contará con una escala de clasificación de 1v1. Además, se han confirmado mejoras en las teclas de acceso rápido para impulsar la competitividad, las cuales generarán sus propias categorías. Otras novedades incluyen los ajustes al equilibrio de las civilizaciones China, Dinastía Abasí y el Sacro Imperio Romano Germánico.