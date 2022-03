Rocket League confirma todas las novedades que llegarán en la temporada 6

Los fans de Rocket League aún están disfrutando del evento de colaboración con The Batman, que les permite manejar el Batimóvil de la nueva película. Sin embargo, no es la única novedad que llegará al popular juego free to play, ya que Psyonix y Epic Games acaban de revelar todos los elementos que recibirá el título en su temporada 6.

Rocket League, temporada 6: fecha de lanzamiento

Desde las oficinas de Psyonix, desarrolladora de Rocket League, se confirmó que la temporada 6 del videojuego iniciará este miércoles 9 de marzo de 2022. Además, tendrá temática de Nomster, una criatura morada protagonista de una popular caricatura del mismo nombre.

Por otra parte, se confirmó que el Rocket Pass contará con varios artículos temáticos de Nomster, como llantas, una antena, una explosión de portería y más. Este pase se podrá obtener al inicio de la temporada y tiene como principal recompensa la camioneta Nomad, decorada con la calcomanía Well Traveled.

Rocket League, temporada 6: tráiler

Tal como informa Unocero, los fans que disfruten de esta nueva temporada de Rocket League recibirán la arena estilo Neo Tokyo con diseños de cómics, la cual estará disponible al inicio de la estación. También habrá acceso a un nuevo modo de juego por tiempo limitado.

Aunque Psyonix no ha entrado en detalles sobre el nuevo modo de juego que llegará al videojuego, la desarrolladora adelantó que este contenido será “aplastante” y contará con golpes, ¿se tratará de peleas entre autos? Lo averiguaremos pronto.