PlayStation anuncia un nuevo State of Play con juegos de PS4 y PS5: fecha, hora y dónde ver

¡Tendremos nuevo State of Play! PlayStation acaba de anunciar una nueva edición de su programa digital, a través de su blog oficial. Este evento se desarrollará esta semana y contará con novedades y anuncios para PS4 y PS5.

El comunicado publicado en PlayStation Blog, confirma que el State of Play durará alrededor de 20 minutos, en el que los gamers podrán ver los videojuegos que se están trabajando en estudios japoneses; además, de otros lanzamientos para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Fecha y dónde ver el State of Play de marzo 2022

La nueva edición del evento se realizará el miércoles 9 de marzo de 2022 a las 5.00 p. m. hora de Perú. La transmisión podrá ver a través de las principales canales de la compañía japonesa: YouTube y Twitch.

¿Qué podremos ver en el State of Play?

Si has estado atento a las redes sociales, hace unos días trascendió que Sony realizaría un nuevo State of Play con varios anuncios para PS4 y PS5. Ahora que esto se confirmó, fuentes cercanas a la firma señalan que podríamos ver adelanto de inFamous y Sly cooper; además, también se espera ver novedades de Spartacus, nombre del supuesto servicio de suscripción para PS4 y PS5, que, según Vandal, combinaría las ventajas de PlayStation Now y PlayStation Plus.

No obstante, es importante tomar con mucha precaución las filtraciones sobre los supuestos anuncios que vayan a realizarse en el State of Play, por lo que recomendamos esperar a las 5.00 p. m. del miércoles 9 de marzo, para descubrir lo que presentará la compañía.