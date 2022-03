Epic Games Store: todos los juegos gratis que puedes descargar de la tienda virtual

“Juegos gratis” deben ser las dos palabras más buscadas en Google por parte de gamers en todo el mundo. Muchos esperan conseguir títulos free to play para disfrutar en solitario o con amigos desde una PC, consola o dispositivo móvil. Revisa aquí la lista de videojuegos que puedes conseguir en Epic Games Store sin tener que gastar un solo centavo.

Como bien sabes, Epic Games Store regala videojuegos todos los jueves a las 10.00 a. m., una promoción que ha sido muy bien aprovechada por los gamers debido a los títulos que obsequia la tienda. En su momento, la plataforma ofreció juegos de la talla de GTA V, Batman Arkham, Control, la colección de Tomb Raider, entre otros.

Actualmente, los gamers pueden hacerse con una copia de Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged y un paquete de Slayer épico de Dauntless en la tienda virtual hasta el próximo jueves 10 de marzo, fecha en la que aparecerán otros juegos de regalo.

Ahora bien, como lo mencionamos, la tienda de videojuegos de Epic también ofrece una amplia lista de juegos free to play que puedes descargar en cualquier momento. Aquí la lista completa.

Fortnite

Rocket League

EVE Online

Genshin Impact

Rogue Company

Magic: The Gathering Arena

Dauntless

Trackmania

Core

Paladins

Warframe

Warface

SMITE

Animation Throwdown: The Quest for Cards

Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons and Dragons

World of Warships

Heroes & Generals WWII

Scavengers

Spellbreak

Crayta

Auto Chess

Neverwinter

Path of Exile

Hyper Scape

Phantasy Star Online 2 New Genesis

Primordials: Battle of Gods

Star Trek Online

Might & Magic: Chess Royale

CRSED: F.O.A.D

3 out of 10: Season One

3 out of 10: Season Two

SpellForce 3: Versus Edition

Delores: A Thimbleweed Park Mini Adventure (DEMO)

League of Legends

Valorant

Teamfight Tactics