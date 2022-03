Gamer de 70 años rompe récord tras pasar cerca de 20.000 horas en un videojuego

Hace poco te comentamos sobre los videojuegos que pueden demorar más de cien horas para poder pasarse de manera completa, es decir, al 100%, ya sea por su dificultad o las múltiples tareas que nos conlleva cada nivel y mapa. Uno de los títulos que entró en ese listado fue Skyrim, que tras 11 años desde su lanzamiento se ha caracterizado por tener un mundo abierto que cautiva a los más jóvenes, como también a los mayores.

Resulta que en los últimos días, la comunidad gamer ha reportado, por medio de la red social Reddit, el caso de un señor de 70 años que ha pasado casi 20.000 horas jugando el icónico título de Bethesda. Exactamente, en la fecha que se hizo viral la noticia, el redditor Due-Film-9073 subió una captura de pantalla de Steam en la que se veían las 19.503 horas que su tío ha invertido en la plataforma.

En otras palabras, este acérrimo fanático gamer ha pasado 813 días, que equivale a poco más de dos años, cazando dragones y viajando por la gélida región de Tamriel, pero, increíblemente, sin poder conseguir aún todos los logros del videojuego, ya que hasta el momento tiene 70 de los 75 disponibles.

Foto: Reddit

El usuario Due-Film-9073 aclaró que esta demora no se debe a falta de habilidad por parte de su familiar, sino a que el adulto mayor no está interesado en indagar por los logros, y que tan solo lo prueba para disfrutar del juego. “Los cinco logros que no ha hecho: Thief, Master Criminal, Oblivion Walker, At the Summit of Apocrypha y Dragon Rider”, escribió el sobrino del hombre en Reddit.