The Simpsons Arcade Game, el juego que reveló que Marge iba a tener orejas de conejo

Los Simpson, la exitosa serie animada creada por Matt Groening, han tenido varias adaptaciones de videojuegos. Una de ellas destaca del resto, debido a que reveló el secreto de Marge Simpson, uno de los personajes principales que, en un principio, iba a tener orejas de conejo ocultas en su larga cabellera azul, una idea que terminó siendo descartada. Aquí te contamos más sobre este peculiar título.

“The Simpsons Arcade Game”, como se llama esta entrega, fue desarrollado por la empresa japonesa Konami y llegó al mercado en 1991. Este videojuego pertenece al género “beat and up” (Yo contra el barrio) y nos permite controlar a cuatro integrantes de la familia amarilla (Marge, Homero, Lisa y Bart), quienes deberán vencer a los rivales de ocho niveles para rescatar a Maggie que fue secuestrada.

Cada uno de los personajes tenía un ataque en particular. Homero, por ejemplo, golpeaba con mucha fuerza a los enemigos. Bart, por su parte, usaba su patineta para vencer a los villanos que aparecían en su camino. Finalmente, Marge y Lisa Simpson usaban una aspiradora y una cuerda de saltar, respectivamente. Tan popular fue este juego que tuvo una versión mejorada para PS3 y Xbox 360.

El secreto de Marge Simpson

Las personas que jugaron la versión original de “The Simpsons Arcade Game” notaron un detalle bastante particular en Marge Simspon. Cuando ella realizaba cierto ataque o cuando sufría algún ataque eléctrico, se mostraba que debajo de su larga cabellera azul se encontraban dos orejas de conejo. Esto sorprendió mucho a los fans que empezaron a sacar diversas teorías al respecto.

Sprites de Marge en The Simpsons Arcade Game. Foto: Vida Extra

Según detalla Vida Extra, un portal especializado en videojuegos, Matt Groening tenía ideas bastante descabelladas al principio, como que Homero y Krusty el payaso iban a ser la misma persona. Una de las más alocadas era que Marge Simpson (al final de la serie) iba a revelar que era un conejo antropomórfico de “Life in Hell”, una tira cómica que pertenece al creador de Los Simpson.

“Life in Hell” es una tira cómica creada por Matt Groening. Foto: Vida Extra

Por fortuna, esa idea fue descartada, aunque ese juego quedó como prueba de lo que iba a pasar. “Mi plan, muy al principio de la serie, era que en realidad ella sería un conejo de mi tira cómica Life in Hell, pero después aquello me pareció… dije “mira, olvídalo. No hay orejas de conejo ahí debajo”, sostuvo Matt Groening en uno de los contenidos adicionales de los DVD de Los Simpson.