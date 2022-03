World of Warcraft Classic: encuentran en los códigos del juego archivos de WOTLK

World of Warcraft Classic es el MMORPG de Blizzard en el que los usuarios pueden disfrutar de las expansiones anteriores de WoW. Actualmente, se encuentra en The Burning Crusade y parece ser que muy pronto llegará la actualización que les permite explorar Razganorte, continente donde se desarrolla Wrath of the Lich King (WOTLK).

La información llega desde la página de Wowhead, sitio web especializado en todo el contenido de World of Warcraft. En la publicación se menciona que el servidor público de test de The Burning Crusade se actualizó al parche 2.5.4.42581 y se encontraron líneas de actualizaciones con la siguiente referencia: “Interface_Wrath”. Esto ha llamado la atención, pues podría guardar relación con Wrath of the Lich King, una de las expansiones más populares del videojuego.

Se encontraron archivos con el nombre de Wrath en la última actualización de The Burning Crusade en WoW Classic. Foto: Wowhead

Tal como se observa en la imagen, estos archivos tienen que ver con los bindings, es decir, atajos de teclado, y creación de personajes. No obstante, Blizzard aún no se ha pronunciado sobre esta filtración, por lo que recomendamos tomarlo con pinzas.

Por otra parte, es importante mencionar que Wotlk es una de las expansiones más importantes y exitosas que ha tenido WoW hasta el momento, pues logró alcanzar picos de 12 millones de suscriptores en su momento. Además, una gran cantidad de gamers aún lo juegan a través de servidores piratas.

De momento, no se sabe cuándo llegará World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King, pero se especula que su lanzamiento ocurriría a finales del presente año o a inicios de 2023. ¿Lo jugarías?